المغرب تعتقل شبكة لتهريب المهاجرين



وأضافت: "إن الشرطة ضبطت جوازات سفر وسندات هوية جزائرية وهواتف محمولة، علاوة على مبالغ مالية بالعملة الوطنية والأوروبية وسيارتين".



وتأتي هذه العملية غداة إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية، قام بها 89 مغربيا واعتقال ثلاثة أشخاص يشتبه بأنهم مهربون، بحسب مديرية الأمن الوطني.



وتمكن المغرب من اعتراض 68 ألف مهاجر واعتقال 122 "شبكة إجرامية ناشطة" بين يناير ونهاية سبتمبر 2018، وفق حصيلة رسمية.



وإضافة إلى المهاجرين القادمين من أفريقيا جنوب الصحراء، ازدادت في الأشهر الأخيرة محاولات مغاربة الابحار إلى إسبانيا بواسطة زوارق مطاطية، لكن القسم الأكبر منهم تتم إعادته تنفيذا لاتفاق بين مدريد والرباط.



وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن معظم المهاجرين باتوا يسلكون الطريق البحرية بين المغرب وإسبانيا مع وصول أكثر من 56 ألفا من هؤلاء إلى السواحل الإسبانية العام الماضي.



وقالت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان: "إن إجراءات البحث مكنت من توقيف ثلاثة أشخاص ينشطون في تنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة مقابل مبالغ مالية متفاوتة القيمة، كما تم توقيف مالك منزل يشتبه في ارتباطه بهذه القضية"، لافتة إلى أن عمليات التفتيش داخله، أدت الى العثور على 17 مرشحا للهجرة، من بينهم 14 جزائريا، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).