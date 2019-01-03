شؤون فلسطينية

أسرى الشعبية: سنتصدى بكل عنفوان للهجمة الاسرائيلية على الحركة الأسيرة

أسرى الشعبية: سنتصدى بكل عنفوان للهجمة الاسرائيلية على الحركة الأسيرة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت منظمة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في سجون الاحتلال الاسرائيلي، أنها ستتصدى بكل عنفوان وبحالة وحدوية نضالية للهجمة الاسرائيلية على الحركة الاسيرة.

جاء ذلك في بيان صحفي أصدرته المنظمة اليوم الخميس، ونص على التالي..

يا جماهير شعبنا،،

أعلن  وزير الأمن الداخلي الصهيوني المجرم "جلعاد أردان" عن إجراءات جديدة بحق الحركة الأسيرة،  في سياق الاستهداف الشامل لقضيتنا وشعبنا بشكلٍ عامٍ والحركة الأسيرة بشكلٍ خاصٍ، والذي يمكن اعتباره أنها محاولة من قادة الكيان الصهيوني لفتح جبهة جديدة يستهدف من خلالها تسويق هذه الإجراءات الجديدة للناخب الصهيوني بعد أن منُي الكيان الصهيوني وجيش الاحتلال بفشلٍ ذريعٍ في أكثر من جبهة.

إننا في منظمة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في سجون الاحتلال، وأمام هذه التصعيد الخطير نؤكد على التالي:

أولاً/ سنتصدى جميعاً بكل عنفوان لهذه الإجراءات من خلال حالة مواجهة واشتباك يومية، فهناك حالة وحدوية نضالية عارمة داخل السجون اتخذت موقفاً موحداً يؤسس لبرنامج مواجهة شامل يضم عموم قوى العمل الوطني والاسلامي داخل الحركة الأسيرة، ونحن في منظمة الجبهة بالسجون وضعنا كل كادراتنا وإمكانياتنا في خدمة هذه الوحدة الميدانية التي ستتصدى لهذه الإجراءات.

ثانياً/ ندعو كافة قوى العمل الوطني والاسلامي إلى تشكيل هيئة دعم نضالي وطني للحركة الأسيرة في الداخل الفلسطيني والخارج لصياغة برنامج مواجهة شامل ضد الاحتلال على الأرض.

ثالثاً/ نؤكد بأن قضية الأسرى قضية وحدوية بالأساس، وعليه ندعو الكل الوطني الى الارتقاء لمستوى الاستهداف والعمل بشكل وحدوي وطني، وتهيئة المناخات الإيجابية من أجل مواجهة هذه الهجمة على شعبنا عامة والحركة الاسيرة خاصة.

رابعاً/ ندعو الى جعل يوم الجمعة القادمة من مسيرات العودة أيام غضب عارمة تنطلق فيها الجماهير إلى الميادين لتشتبك مع الاحتلال في الضفة، وفي مسيرات العودة شرقي قطاع غزة تحت عنوان " موحدون خلف أسرى الحرية".

جماهير شعبنا،،،

إننا في منظمة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في سجون الاحتلال ومعنا كافة هيئات العمل الوطني والاسلامي داخل قلاع الأسر نعلن اليوم حالة الطوارئ القصوى استعداداً لمواجهة الهجمة الصهيونية على الأسرى، واثقون بأننا بصمودنا وبإرادتنا سنهزم إجراءات الاحتلال الإجرامية.

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