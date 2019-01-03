ملادينوف: هجوم المستوطنين على موكب الحمد الله حادث مقلق للغاية

رام الله - دنيا الوطنقال نيكولاي ملادينوف المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط: "إن هجوم المستوطنين بالحجارة على موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله في عيد الميلاد هو حادث مقلق للغاية".وأضاف ملادينوف في بيان صحفي، اليوم الخميس: "إن الأمر غير مقبول على الإطلاق ويجب تقديم الجناة إلى العدالة، يمكن للحجارة أن تقتل، لقد وقعت الحادثة في نفس المكان الذي فقدت فيه السيدة عائشة رابي حياتها في تشرين الأول/أكتوبر الماضي".وشدد ملادينوف على ضرورة وقف هذا العنف على بشكل فوري.