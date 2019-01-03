عصام أبو دقة: تأسيس التجمع الديمقراطي يُشكل جبهة ضغط على طرفي الانقسام

رام الله - دنيا الوطنقال القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، عصام أبو دقة، إنَّ تأسيس التجمع الديمقراطي الفلسطيني يُشكل جبهة ضغط قوية على طرفي الانقسام لاستعادة الوحدة الوطنية.وأضاف أبو دقة، خلال لقائهِ على قناة الغد الإخبارية، أنَّ هذا التجمع الديمقراطي يُساهم في إعادة صياغة النظام السياسي الفلسطيني الذي يَقوم على الشراكة الحقيقية، وذلك منْ خلال عملية ديمقراطية شاملة لكل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.وأعلنت خمسة فصائل فلسطينية تمثل القوى الديمقراطية إلى جانب شخصيات مستقلة ومنظمات أهلية ومجتمعية ونقابية عن إطلاق التجمع الديمقراطي الفلسطيني بشكل رسمي في قطاع غزة والضفة الغربية، إذ يَهدفُ هذا التحالف إلى تشكيل كتلة سياسية وشعبية ضاغطة على قطبي الانقسام من أجل تحقيق المصالحة وحل المشكلات الاجتماعية ومواجهة التحديات المرتبطة بالقضية الفلسطينية.