شؤون فلسطينية

الحركة الاسيرة تتحدث عن اعتداءات الاحتلال بحقهم

الحركة الاسيرة تتحدث عن اعتداءات الاحتلال بحقهم
رام الله - دنيا الوطن
اصدرت الحركة الاسيرة في سجون الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الخميس، بيانا صحفياً، يتحدث عن الاعتداءات التي يتعرضون لها الاسرى الفلسطينيين في السجون.

وجاء نص البيان كالتالي..

جماهير شعبنا البطل في كل ساحاته، لقد أعلن العدو الصهيوني يوم الأربعاء الموافق 2/1/2019 عن حلقة جديدة ضمن مسلسل الاستهداف بحقنا كأسرى حرية، والذي لم يتوقف يوماً، وإن هذا الإعلان الجديد نعتبره بالنسبة لنا إعلان حرب وبداية لانتفاضة المعتقلات التي سنخوض غمارها بأيدينا مسلحين بإيماننا ووعينا وثقتنا العالية بالله أولاً ثم بجماهير شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية وبكل أحرار العالم بأنهم إلى جانبنا وإننا نؤكد على التالي:- 

1- نحن نتعرض اليوم لمستوى ومرحلة جديدة من القمع تهدد حياتنا كأسرى.

2- إننا كأسرى حرية لم نتلق يوماً شروط حياة تلامس الحد الأدنى من المعايير الدولية ولا حتى القانون الصهيوني.

3- إن هذا الإعلان يأتي في إطار الاستخدام من قبل حكومة العدو الصهيوني في دعايتهم الانتخابية، واستهدافنا يأتي في إطار الحرب الدائمة ضدنا كشعب فلسطيني في كل الساحات.

4- إننا نحن الأسرى وأمام هذا الإعلان وما سيتبعه سوف نقف موحدين لصد الهجمة مسلحين بوعي وحدة وطنية حقيقية.

5- ندعو جماهير شعبنا في كل مكان وقوى العمل الوطني والإسلامي إلى دعم تحركنا ومساندتنا بالفعل على الأرض.

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