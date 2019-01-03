الشرافي يعلن حصول مجلة جامعة الأقصى على المرتبة الأولى على مستوى الوطن العربي

أعلن كمال الشرافي رئيس جامعة الاقصى، حصول مجلة جامعة الأقصى- سلسلة العلوم الإنسانية_ على المرتبة الأولى على مستوى الوطن العربي متفوقةً على 4000 مجلةٍ في الوطن العربي أُجري عليها التصنيف الصادر لأعلى هيئة عربية مسئولة عن ذلك وهي (معامل التأثير والاستشهاد العربي "آرسيف").





جاء ذلك خلال مؤتمرٍ صحفي لرئيس الجامعة د. كمال العبد الشرافي للتصريح عن بشرياتٍ حققتها جامعة الأقصى ، بحضور السادة أعضاء مجلس الجامعة وأمنائها ،





واشار إلى حصول المجلة على المرتبة الثامنة على مستوى الوطن العربي من حيث درجة معامل التأثير وهي0.2791) ، متفوقةً على 362 مجلة علمية عربية في مرحلة التصنيفات التي شملت 4000 مجلة صادرة عن أكثر من 1400 هيئة علمية و بحثية في 20 دولة عربية.



وثمن الشرافي الجهود المتواصلة لتحقيق التحدي بأن تكون الجامعة في مقدمة الجامعات، بكوادرها العلمية المميزة، معرباً في الوقت عينه عن فخره باختيار أ. د. سليمان بركة ضمن كبار علماء الفيزياء في العالم في برنامج الاحتفال بمئوية الاتحاد الدولي للفلك.



وأكد أن عام 2019 سيشهد ولادة أكاديمية جديدة، حيث تم اعتماد برامج دكتوراه بالشراكة مع جامعات فلسطينية، وعربية ودولية، بمباركة وزير التربية والتعليم د. صبري صيدم الذي لا يدخر جهداً في دعم الجامعة في جميع المسارات؛ لتلبية حاجات الجامعة لتعويض سنوات من الركود التي مرت بها الجامعة، فالجامعة على حد قوله تستند لإدارةٍ صلبة، وتنطلق بخطىً ثابتة نحو التميز وذلك بتوفير البيئة الخصبة للوصول إلى ذلك ، مشيداً بدور شئون الدراسات العليا والبحث العلمي بالجامعة في هذا الجانب.



وفي سياق متصل عبر الشرافي عن فخره بمشاركة الجامعة في ابتعاث كوادرها ضمن الجسور العلمية ، فذلك بحد رأيه يمثل إضافةً نوعيةً للجامعة وتطورها العلمي والبحثي، مشيداً بحصول الجامعة على المرتبة الثالثة على مستوى الجامعات الفلسطينية وفق تصنيف UI-Green Metric ، مؤكداً أن عملية التبادل الأكاديمي مع الجامعات الأوروبية هي ترجمةٌ حقيقيةٌ للاتفاقيات الموقعة، مما ينعكس إيجاباً على مكانة الجامعة دولياً.



من جهته أعلن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي أ. د محمد إبراهيم سلمان حصول الباحثة وأستاذة علم النفس بالجامعة البروفيسور عطاف أبو غالي على الترتيب السادس مكرر على 70000 مؤلف وباحث من الوطن العربي تم حصوله على الاستشهادات المرجعية ضمن مجموعة تقارير( معامل التأثير والاستشهاد العربي " أرسيف" ) كأكثر مؤلفين عرب تم الاستشهاد ببحوثهم ودراساتهم، معرباً عن فخره بتلك القامات العلمية المشرفة، حيث تم تفريغ البروفيسور بقرار من مجلس الجامعة للعمل في شئون الدراسات العليا والبحث العلمي في مجال التدريس والاشراف على رسائل الماجستير.















رام الله - دنيا الوطن