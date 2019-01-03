إصابة شاب برصاص الاحتلال بزعم محاولته عبور السياج الفاصل شرق القطاع
رام الله - دنيا الوطن
أصيب شاب فلسطيني، بعدما أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، النار عليه مساء اليوم الخميس، بزعم محاولته عبور السياج الفاصل على الحدود الشرقية لقطاع غزة، بحسب موقع (واللا) الإسرائيلي.
أصيب شاب فلسطيني، بعدما أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، النار عليه مساء اليوم الخميس، بزعم محاولته عبور السياج الفاصل على الحدود الشرقية لقطاع غزة، بحسب موقع (واللا) الإسرائيلي.
يذكر ان الحدود الشرقية لقطاع غزة، تشهد حالة من التوتر، اثر المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي، في اطار فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار.
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