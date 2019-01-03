مجدلاني: توسيع الاستيطان يتطلب الالتزام بقرار 2234 والاعتراف بفلسطين كعضو كامل العضوية بالأمم المتحدة





وأوضح د.مجدلاني أن كل ما تحدثت به القيادة الفلسطينية وشرحته للعالم أجمع عن عدم وجود أية رؤية سياسية لادارة ترامب سوى دعم الاحتلال ، هو دليل على مصداقيتها ، وأن هذه الادارة الامريكية تهربت من كافة الالتزامات، وأن مبعوثيها للمنطقة هم عبارة عن مستشارين لدى مكتب نتنياهو.



وشدد مجدلاني على ضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالإستيطان وفي مقدمتها القرار رقم 2334، و مساءلة ومحاسبة "إسرائيل " كقوة إحتلال على جريمة الإستيطان.



وتابع مجدلاني ادارة ترامب تغذي الارهاب والفوضى في كل العالم ، واخطر ارهاب دولة منظم ترعاه وتقدم له كل اشكال الرعاية هو ارهاب دولة الاحتلال ، محذرا كافة الدول التي تحرص على امن واستقرار منطقة الشرق الاوسط من ذلك ، الأمر الذي سيؤدي إلى مزيد من اشعال النيران في المنطقة.



وقال: "على المجتمع الدولي الخروج بموقف واضح وصريح من هذا الاعلان الخطير الذي يدمر حل الدولتين ، فما يتعرض له الشعب الفلسطيني هي جرائم يحاكم عليها القانون الدولي".



ودعا مجدلاني، الى دعم طلب فلسطين في الامم المتحدة للحصول على العضوية الكاملة، معتبرا ذلك رد اولي على ادارة ترامب وحكومة الاحتلال، ويعيد للمنظمة الدولية هيبتها أمام حالة التسلط الامريكية.



رام الله - دنيا الوطنقال أحمد مجدلاني الامين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: "إن ما كشفته صحيفة (واشنطن تايمز) اليمينية المقربة من إسرائيل أمس، أن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي تزايد في عهد ترامب، وأن إسرائيل، وبضوء أخضر حصلت عليه من واشنطن منذ وصول ترامب إلى البيت الابيض، تمكنت في العام 2018 المنصرم من إطلاق عملية استيطان غير مسبوقة، ووضعت من خلالها أسساً يصعب عكسها في المستقبل كما تنذر بمشاريع استيطانية مستقبلية في الضفة الغربية على نطاق غير معهود، يجعل من هذه الادارة شريك فعلي وحقيقي للاحتلال".