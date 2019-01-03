اعتباراً من الشهر الجاري.. زراعة غزة تُقرر السماح باستيراد البصل من مصر

قررت وزارة الزراعة في غزة السماح لتجار الخضراوات باستيراد محصول البصل من دولة مصر، وذلك منذ بداية الشهر الجاري.





خاص دنيا الوطن - أحمد جودةوأكد مدير عام التسويق والمعابر في وزارة الزراعة، تحسين السقا لـ "دنيا الوطن"، أن قرار سماح وزارته، يأتي لقلة إنتاج محصول البصل في العام الماضي، لافتاً إلى أنه لم يتم إدخال الكثير من الكميات المطلوبة من زريعة البصل لقطاع غزة.وأشار السقا، إلى أن كمية زريعة بصل (القنار) تصل إلى 400 طن سنوياً، وبالتالي فإن الكمية التي دخلت قطاع غزة هي 280 طن فقط، نظراً لعجز المنتج في أسواق كل من الضفة الغربية وإسرائيل.وأوضح، أن هناك 700 دونم لم تزرع من محصول البصل، متوقعاً أن ذلك سيؤدي إلى عجز داخلي في الأسواق المحلية، مرجحاً أن يصل العجز ما بين 3000 إلى 4000 طن، وبالتالي لن تُلبى حاجة المواطنين، مشيراً إلى أن أسعار المنتج المحلي غالية الثمن مقارنةً بانخفاض أسعاره في مصر.وأضاف السقا، أنه تم السماح باستيراد محصول البصل، من مصر بدءاً بتاريخ 1-1-2019، تحسباً من قرب المنتج المحلي على الانتهاء، مشيراً إلى أن هذا القرار يأتي لارتفاع أسعار البصل في السوق المحلي، وبالتالي سيساهم الاستيراد بإحداث توازن في الأسعار.وفي السياق ذاته، قال مدير عام الارشاد والتنمية في وزارة الزراعة، نزار الوحيدي، إن محصول البصل يمر مرتين بعملية انتاجه في العام الواحد، مضيفاً أنه غالباً ما يحصل فجوات في المنتصف ما بين عمليتي الإنتاج.وأضاف الوحيدي: "إن مخزون البصل باشر على النفاذ، وبالتالي فإن قرار الاستيراد جاء؛ تحسباً من ارتفاع الأسعار، وتجنباً من غلاءه على المواطنين في قطاع غزة".وأشار إلى أن محصول البصل الشتوي لم يحين وقته بعد، معتبراً أن ذلك أحد الأسباب التي جعلت وزارة الزراعة أن توجه بوصلتها نحو استيراد البصل، تجنباً لحدوث أي عجز يضر المواطن والتاجر.