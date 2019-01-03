مبادرة لمساندة رشيدة طليب خلال تأدية القسم أمام الكونغرس بالثوب الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطنأطلقت مبادرة الزي الفلسطيني، حملة مساندة لرشيدة طليب، الفلسطينية الأميركية التي ستؤدي القسم أمام الكونغرس الأميركي غدا الجمعة، مرتدية ثوب والدتها.وأعلنت مبادرة الزي الفلسطيني في بيان لها، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية، الخميس، انضمامها ودعمها للوسم الذي أطلق لهذا الحدث (#TweetYourThobe)، الذي سيستخدمه المساندون لطليب والداعمون للقضية الفلسطينية في العالم.وقالت المنسقة في المبادرة لنا حجازي: "الدعوة للانضمام لطليب هي ضرورة ملحة للجميع الفلسطيني، ليس فقط لكونها أول امرأة فلسطينية تدخل الكونغرس، بل أيضا لأنها اختارت أن ترتدي ثوب والدتها التقليدي، في هذه المناسبة، في ظل محاولات الاحتلال الإسرائيلي لسرقة زينا وتقديمه بشكل دائم في كل مناسبة باعتباره زيا إسرائيليا".وأضافت أن الأمر بغاية البساطة وبإمكان الجميع المشاركة فيه من خلال نشر صور للزي الفلسطيني على صفحات التواصل الاجتماعي باستخدام الوسم (#TweetYourThobe).يشار إلى أن أصول طليب تعود لقرية بيت عور الفوقا غرب رام الله، ومازالت جدتها وأقاربها يسكنون هناك، وهي المسلمة الثانية وأول امرأة فلسطينية تدخل الكونغرس، وستؤدي اليمين على مصحف يعود تاريخه لـ1734 مترجم من قبل توماس جيفرسون، وهو أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة الأميركية.