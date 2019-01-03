شؤون فلسطينية

آفي ديختر يكشف تفاصيل جديدة عن عملية اغتيال يحيى عياش

آفي ديختر يكشف تفاصيل جديدة عن عملية اغتيال يحيى عياش
رام الله - دنيا الوطن
كشف آفي ديختر الرئيس السابق لجهاز المخابرات الإسرائيلية العامة، (الشاباك)، تفاصيل جديدة عن عملية اغتيال المهندس يحيى عياش، في عام 1996.

وبحسب القناة السابعة الاسرائيلية، قال ديختر: "إن التخطيط لعملية الاغتيال استغرق ثمانية أشهر من العمل الاستخباري الشاق، وعلى مدار الساعة".

وأضاف: "قبيل التخطيط للاغتيال عبر جهاز الهاتف النقال، جرى التخطيط لقتله عبر جهاز فاكس يمكن أن يستخدمه خلال زياراته لمنطقة شمال قطاع غزة، وذلك في الوقت الذي تركز فيه وجوده في منطقة خانيونس، بالنظر إلى تواجد القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف هناك، لكن هذه الطريقة جرى استبعادها بالنظر إلى تعقيدها وعدم معرفة ساعة تواجد عياش في المكان الذي سيدخل إليه جهاز الفاكس".

وتابع ديختر: "إن الأمر استقر على اغتيال عياش بنفس الطريقة التي اشتهر بها وهي هندسة المتفجرات، وجرى التواصل مع عميل قريب من أحد مساعدي عياش، وتم تزويده بجهاز هاتف نقال غير مفخخ ليتعود عليه".

ولفت ديختر الى أنه جرى استبدال الهاتف بآخر مفخخ بعد تمرير تبريرات وحجج حول استبداله أمام عياش، وبالفعل جرى استبداله وتم الاستعداد للعملية عبر طائرة بدون طيار وأجهزة تحكم عن بعد، وتبين للشاباك من خلال متابعة الهاتف السابق أنه يتحدث مع عائلته في كل يوم جمعة.

وذكر ديختر: "في إحدى أيام الجمعة، بدأ عياش الاتصال مع عائلته، فحاول خبراء التقنية لدى الشاباك إغلاق الدائرة والتسبب بانفجار العبوة الصغيرة المرفقة بالهاتف دون جدوى، فجرى تخفيض ارتفاع الطائرة المسؤولة عن العملية فوق الحي الذي تواجد فيه عياش لتحسين الإشارة دون فائدة". 

وأكد ديختر، أنه جرى استعادة الهاتف النقال بطريقة ما وتم فحصه من جديد ليتبين وجود خلل في بعض مكوناته ما تسبب بتعطيل التفجير، وجرى إصلاحه وإعادته إلى العميل القريب من أحد مساعدي عياش.

وختم ديختر بقوله: "في نهاية المطاف، وخلال اتصال عياش مع والده في أحد أيام الجمعة، وفي الخامس من كانون الثاني/يناير من العام 1996 جرى تفجير الشحنة المتفجرة المتواجدة داخل الهاتف النقال، مما أدى الى مقتله".

وأشار "آفي ديختر" الذي كان مسؤولا عن المنطقة الجنوبية بالشاباك، خلال عملية اغتيال المهندس يحيى عياش، إلى أنه في الوقت الذي نجحت فيه عملية تصفية عياش، كانت هناك عملية موازية لتصفية محمد الضيف، ولكنها فشلت.

أخبار ذات صلة

المالية تصرف رواتب موظفي السلطة ونسبة الصرف بغزة 50%

المالية تصرف رواتب موظفي السلطة ونسبة الصرف بغزة 50%

الرئيس محمود عباس يشارك بافتتاح مسجد وكنيسة في مصر

الرئيس محمود عباس يشارك بافتتاح مسجد وكنيسة في مصر

الرعاية الصحية: عام 2018 كان الأسوأ على القطاع الصحي في غزة

الرعاية الصحية: عام 2018 كان الأسوأ على القطاع الصحي في غزة

مجلس الوزراء: حماس تُصر على التدخل في عمل حكومة الوفاق الوطني

مجلس الوزراء: حماس تُصر على التدخل في عمل حكومة الوفاق الوطني

أبو ظريفة: التجمع الديمقراطي يسعى لتصعيد الضغط من أجل إنهاء الانقسام

أبو ظريفة: التجمع الديمقراطي يسعى لتصعيد الضغط من أجل إنهاء الانقسام

العالول: في ذكرى الانطلاقة سيخرج قطاع غزة عن بكرة أبيه

العالول: في ذكرى الانطلاقة سيخرج قطاع غزة عن بكرة أبيه

الشؤون المدنية الفلسطينية تدعو لعدم التعامل المباشر مع الإدارة المدنية للاحتلال

الشؤون المدنية الفلسطينية تدعو لعدم التعامل المباشر مع الإدارة المدنية للاحتلال

الشرطة تخريج دورة حلاقة لعدد من نزلاء مركز صلاح وتأهيل نابلس

الشرطة تخريج دورة حلاقة لعدد من نزلاء مركز صلاح وتأهيل نابلس

التعليقات

الدنيا حكايات

تكريم الفنان مارسيل خليفة

تكريم الفنان مارسيل خليفة

شؤون فلسطينية

الرعاية الصحية: عام 2018 كان الأسوأ على القطاع الصحي في غزة

الرعاية الصحية: عام 2018 كان الأسوأ على القطاع الصحي في غزة

أبو ظريفة: التجمع الديمقراطي يسعى لتصعيد الضغط من أجل إنهاء الانقسام

أبو ظريفة: التجمع الديمقراطي يسعى لتصعيد الضغط من أجل إنهاء الانقسام

الشرطة تخريج دورة حلاقة لعدد من نزلاء مركز صلاح وتأهيل نابلس

الشرطة تخريج دورة حلاقة لعدد من نزلاء مركز صلاح وتأهيل نابلس

&#34;دائرة الأوقاف&#34;: نحو 30 ألف يهودي اقتحموا الأقصى خلال عام 2018

"دائرة الأوقاف": نحو 30 ألف يهودي اقتحموا الأقصى خلال عام 2018

مصرع 5 أشخاص وإصابة 591 آخرين في 887 حادث سير الشهر الماضي

مصرع 5 أشخاص وإصابة 591 آخرين في 887 حادث سير الشهر الماضي

الحسيني: الحكومة الامريكية توفر الغطاء لإسرائيل لتهجير المواطنين المقدسيين

الحسيني: الحكومة الامريكية توفر الغطاء لإسرائيل لتهجير المواطنين المقدسيين

القدومي يستنكر إعتداء قوات الاحتلال على الجريح المعتقل يزن برهم

القدومي يستنكر إعتداء قوات الاحتلال على الجريح المعتقل يزن برهم

أبويوسف: نطالب الدولة العربية بقطع علاقتها مع الدول التي تنقل سفاراتها للقدس

أبويوسف: نطالب الدولة العربية بقطع علاقتها مع الدول التي تنقل سفاراتها للقدس

منوعات

مشهد جنسي لـ&#34;جاكي شان&#34; يُطيح بمدير قناة إيرانية

مشهد جنسي لـ"جاكي شان" يُطيح بمدير قناة إيرانية

ميريام كلينك لـ&#34;إليسا&#34;: &#34;إنت التانية بلا كذب&#34;

ميريام كلينك لـ"إليسا": "إنت التانية بلا كذب"

سارة سلامة وشقيقتها تشعلان مواقع التواصل بوصلة رقص

سارة سلامة وشقيقتها تشعلان مواقع التواصل بوصلة رقص

كيم كاردشيان تنتظر مولودها الرابع.. ولكن ليس من &#34;رحمها&#34;

كيم كاردشيان تنتظر مولودها الرابع.. ولكن ليس من "رحمها"

نانسي عجرم تستفز متابعيها بغناء &#34;لا نحتاج المال كي نزداد جمالاً&#34;

نانسي عجرم تستفز متابعيها بغناء "لا نحتاج المال كي نزداد جمالاً"

هل أهانت نجوى كرم تاريخها الفنّي بسبب هذا الحفل &#34;غير العادي&#34;؟

هل أهانت نجوى كرم تاريخها الفنّي بسبب هذا الحفل "غير العادي"؟

&#34;فلة الجزائرية&#34; تبكي بحرقة أثناء سردها لقصة حبها مع الشاب خالد

"فلة الجزائرية" تبكي بحرقة أثناء سردها لقصة حبها مع الشاب خالد

المطربة شيما إلى السجن مرة أخرى بتهمة الاتجار بالبشر وممارسة أعمال مُنافية للآداب

المطربة شيما إلى السجن مرة أخرى بتهمة الاتجار بالبشر وممارسة أعمال مُنافية للآداب

ابنة الرئيس التونسي السابق ثير الجدل بصورة تحتضن فيها نجم الراب &#34;كادوريم&#34;

ابنة الرئيس التونسي السابق ثير الجدل بصورة تحتضن فيها نجم الراب "كادوريم"

مقتل فنان مغربي ليلة رأس السنة على طريقة &#34;المافيا&#34;

مقتل فنان مغربي ليلة رأس السنة على طريقة "المافيا"

عربي

3 قتلى.. شخصان يفجران نفسيهما وسط تونس بعد مداهمة واشتباكات

3 قتلى.. شخصان يفجران نفسيهما وسط تونس بعد مداهمة واشتباكات

وفاة كاميليا السادات &#34;كاتمة أسرار أبيها&#34;

وفاة كاميليا السادات "كاتمة أسرار أبيها"

السودان تحجب مواقع التواصل الاجتماعي

السودان تحجب مواقع التواصل الاجتماعي

ترامب: خسرنا المعركة في سوريا منذ وقت طويل

ترامب: خسرنا المعركة في سوريا منذ وقت طويل