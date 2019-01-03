الرئيس محمود عباس يشارك بافتتاح مسجد وكنيسة في مصر

رام الله - دنيا الوطنيلتقي غداً الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، خلال زيارة الأول، إلى العاصمة المصرية القاهرة.وقال سفير دولة فلسطين بالقاهرة، مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير دياب اللوح، أن الرئيس محمود عباس، سيصل إلى القاهرة يوم غدٍ الجمعة، للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والمشاركة في افتتاح مسجد "الفتاح العليم" وكاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية الجديدة.وأوضح السفير دياب اللوح ، أن قمة فلسطينية- مصرية ستجمع الرئيس محمود عباس بأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتباحث حول آخر مستجدات القضية الفلسطينية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا دوام وعمق التعاون والتباحث والتشاور بين القيادتين حول كافة التطورات السياسية والميدانية.