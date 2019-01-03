شؤون فلسطينية

الرعاية الصحية: عام 2018 كان الأسوأ على القطاع الصحي في غزة

الرعاية الصحية: عام 2018 كان الأسوأ على القطاع الصحي في غزة
رام الله - دنيا الوطن
وصف اتحاد لجان الرعاية الصحية في قطاع غزة، الأوضاع الصحية في قطاع غزة، خلال العام المنصرم 2018، بأنها الأسوأ بسبب استمرار الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة منذ 11 عاماً، وبسبب استمرار حالة الانقسام، وتواصل انقطاع التيار الكهربائي، معرباً عن أمله في أن تتظافر جهود جميع الجهات المعنية لإنقاذ القطاع الصحي من الانهيار، وأن يشهد هذا القطاع تحسناً ملحوظاً خلال العام الحالي الجديد.

وقال رئيس اتحاد لجان الرعاية الصحية، د. رائد صباح، أن الخدمات الصحية في قطاع غزة، شهدت انتكاسة ملحوظة خلال العام 2018 نتيجة لعوامل عدة اهمها استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة على مدار 11 عاماً متواصلة، إضافة إلى استمرار الانقسام، الذي ألقى بظلاله السلبية على مختلف الأوضاع الحياتية في قطاع غزة، ناهيك عن أزمة نقص الوقود واستمرار انقطاع التيار الكهربائي، الذي تسبب في تعطل العديد من الخدمات وعدم قدرة المؤسسات الطبية على القيام بواجبها على أكمل وجه.

وأوضح د. صباح، أن استخدام القوة المفرط من قبل جيش الاحتلال في التعامل مع مسيرات العودة وإيقاع عدد كبير من الشهداء والجرحى فرض مزيداً من الأعباء والتحديات المفروضة على المؤسسات الصحية والطبية في القطاع في التعامل مع الإصابات والإعاقات.

وحذر د. صباح من التداعيات الخطيرة لاسمرار أزمة نقص الأدوية والمهمات الطبية في قطاع غزة على حياة آلاف المرضى الذين يئنون في المستشفيات والمركز الطبية.

كما حذر د. صباح من تعرض العشرات من المرضى لخطر الموت المحقق، بسبب عدم القدرة على الخروج من قطاع غزة لتلقي العلاج في مستشفيات خارجية نتيجة للقيود التي تفرضها حكومة الاحتلال على تنقل المرضى.

وأهاب د. صباح بالمجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية والصحية لتحمل مسؤوليتهم القانونية والأخلاقية والإنسانية لمنع مزيد من التدهور في القطاع الصحي، وإنهاء معاناة  آلاف المرضى في قطاع غزة، الذين يعانون من عدم القدرة على العلاج المطلوب والخدمات الصحية المناسبة.

وأكد د. صباح، أن المجتمع الدولي والإنساني ومنظماته الصحية والحقوقية مطالبون بالضغط على حكومة الاحتلال للقيام بدورها تجاه إنهاء معاناة المرضى ومواطني القطاع المحاصرين منذ 11 عاماً  من خلال رفع الحصار بشكل نهائي عن قطاع غزة على اعتبار أنه سبب كل المآسي والويلات، وإلغاء القيود المفروضة على تنقل المرضى للمستشفيات خارج القطاع والسماح لهم بتلقي العلاج بكل حرية.

ودعا صباح المجتمع الدولي لتقديم الدعم للعاجل للقطاع الصحي، وتزويد قطاع غزة باحتياجاته الطبية من أدوية ومستلزمات؛ كي يتمكن القطاع الصحي من القيام بدوره على أكمل وجه.

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