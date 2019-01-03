النائب العام السعودي يُطالب بإعدام خمسة متهمين بقتل جمال خاشقجي

رام الله - دنيا الوطنأعلن النائب العام السعودي، سعود المعجب، الخميس، عن عقد الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين في قتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي.وقال النائب العام السعودي: إن 11 متهماً بقتل خاشقجي، مثلوا أمام المحكمة مع محاميهم، فيما طالبت النيابة العامة في السعودية بإعدام خمسة متهمين؛ لضلوعهم في قتل خاشقجي.وأكدت النيابة العامة إرسال مذكرتين إلى تركيا لطلب الأدلة والقرائن حول قتل خاشقجي، مشيرة إلى أنها تنتظر من تركيا موافاتها بما تم طلبه بشأن قضية خاشقجي.وكان النائب العام السعودي، قد أصدر بياناً جاء فيه: أنه "إلحاقاً للبيانات الصادرة السابقة، فقد عقدت اليوم الخميس الجلسة الأولى بالمحكمة الجزائية بمدينة الرياض للمدانين من قبل النيابة العامة في قضية مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي وعددهم (11) بحضور محاميهم بناء على المادة (4) من نظام الإجراءات الجزائية، والتي طالبت النيابة العامة بإيقاع الجزاء الشرعي بحقهم، ومن بينهم خمسة موقوفين، طالبت بقتلهم لضلوعهم في جريمة القتل".وقالت قناة العربية: "إنه بعد سماعهم للدعوى، طلبوا جميعاً نسخه من لائحة الدعوى والإمهال للإجابة على ما ورد فيها، وقد تم تمكينهم من المهلة التي طلبوها حسب المادة (136) من نظام الإجراءات الجزائية، فيما تستمر النيابة العامة في إجراءات التحقيق مع عدد من المتهمين".