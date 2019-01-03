عربي

النائب العام السعودي يُطالب بإعدام خمسة متهمين بقتل جمال خاشقجي

النائب العام السعودي يُطالب بإعدام خمسة متهمين بقتل جمال خاشقجي
جمال خاشقجي
رام الله - دنيا الوطن
أعلن النائب العام السعودي، سعود المعجب، الخميس، عن عقد الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين في قتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي.

وقال النائب العام السعودي: إن 11 متهماً بقتل خاشقجي، مثلوا أمام المحكمة مع محاميهم، فيما طالبت النيابة العامة في السعودية بإعدام خمسة متهمين؛ لضلوعهم في قتل خاشقجي.

وأكدت النيابة العامة إرسال مذكرتين إلى تركيا لطلب الأدلة والقرائن حول قتل خاشقجي، مشيرة إلى أنها تنتظر من تركيا موافاتها بما تم طلبه بشأن قضية خاشقجي.

وكان النائب العام السعودي، قد أصدر بياناً جاء فيه: أنه "إلحاقاً للبيانات الصادرة السابقة، فقد عقدت اليوم الخميس الجلسة الأولى بالمحكمة الجزائية بمدينة الرياض للمدانين من قبل النيابة العامة في قضية مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي وعددهم (11) بحضور محاميهم بناء على المادة (4) من نظام الإجراءات الجزائية، والتي طالبت النيابة العامة بإيقاع الجزاء الشرعي بحقهم، ومن بينهم خمسة موقوفين، طالبت بقتلهم لضلوعهم في جريمة القتل".

وقالت قناة العربية: "إنه بعد سماعهم للدعوى، طلبوا جميعاً نسخه من لائحة الدعوى والإمهال للإجابة على ما ورد فيها، وقد تم تمكينهم من المهلة التي طلبوها حسب المادة (136) من نظام الإجراءات الجزائية، فيما تستمر النيابة العامة في إجراءات التحقيق مع عدد من المتهمين".

أخبار ذات صلة

مبادرة في الأردن لدوس العلم الإسرائيلي

مبادرة في الأردن لدوس العلم الإسرائيلي

3 قتلى.. شخصان يفجران نفسيهما وسط تونس بعد مداهمة واشتباكات

3 قتلى.. شخصان يفجران نفسيهما وسط تونس بعد مداهمة واشتباكات

وفاة كاميليا السادات &#34;كاتمة أسرار أبيها&#34;

وفاة كاميليا السادات "كاتمة أسرار أبيها"

السودان تحجب مواقع التواصل الاجتماعي

السودان تحجب مواقع التواصل الاجتماعي

شاهد: كيف بدت أسماء الأسد بعد أشهر من المرض؟

شاهد: كيف بدت أسماء الأسد بعد أشهر من المرض؟

ترامب: خسرنا المعركة في سوريا منذ وقت طويل

ترامب: خسرنا المعركة في سوريا منذ وقت طويل

بليلة رأس السنة.. السعودية تُحقق في واقعة &#34;الرقص مع الجثث&#34;

بليلة رأس السنة.. السعودية تُحقق في واقعة "الرقص مع الجثث"

لأول مرة منذ إعدامه.. تسريب الوثيقة الرسمية لإعدام صدام حسين

لأول مرة منذ إعدامه.. تسريب الوثيقة الرسمية لإعدام صدام حسين

التعليقات

الدنيا حكايات

تكريم الفنان مارسيل خليفة

تكريم الفنان مارسيل خليفة

شؤون فلسطينية

الرعاية الصحية: عام 2018 كان الأسوأ على القطاع الصحي في غزة

الرعاية الصحية: عام 2018 كان الأسوأ على القطاع الصحي في غزة

أبو ظريفة: التجمع الديمقراطي يسعى لتصعيد الضغط من أجل إنهاء الانقسام

أبو ظريفة: التجمع الديمقراطي يسعى لتصعيد الضغط من أجل إنهاء الانقسام

الشرطة تخريج دورة حلاقة لعدد من نزلاء مركز صلاح وتأهيل نابلس

الشرطة تخريج دورة حلاقة لعدد من نزلاء مركز صلاح وتأهيل نابلس

&#34;دائرة الأوقاف&#34;: نحو 30 ألف يهودي اقتحموا الأقصى خلال عام 2018

"دائرة الأوقاف": نحو 30 ألف يهودي اقتحموا الأقصى خلال عام 2018

مصرع 5 أشخاص وإصابة 591 آخرين في 887 حادث سير الشهر الماضي

مصرع 5 أشخاص وإصابة 591 آخرين في 887 حادث سير الشهر الماضي

الحسيني: الحكومة الامريكية توفر الغطاء لإسرائيل لتهجير المواطنين المقدسيين

الحسيني: الحكومة الامريكية توفر الغطاء لإسرائيل لتهجير المواطنين المقدسيين

القدومي يستنكر إعتداء قوات الاحتلال على الجريح المعتقل يزن برهم

القدومي يستنكر إعتداء قوات الاحتلال على الجريح المعتقل يزن برهم

أبويوسف: نطالب الدولة العربية بقطع علاقتها مع الدول التي تنقل سفاراتها للقدس

أبويوسف: نطالب الدولة العربية بقطع علاقتها مع الدول التي تنقل سفاراتها للقدس

منوعات

مشهد جنسي لـ&#34;جاكي شان&#34; يُطيح بمدير قناة إيرانية

مشهد جنسي لـ"جاكي شان" يُطيح بمدير قناة إيرانية

ميريام كلينك لـ&#34;إليسا&#34;: &#34;إنت التانية بلا كذب&#34;

ميريام كلينك لـ"إليسا": "إنت التانية بلا كذب"

سارة سلامة وشقيقتها تشعلان مواقع التواصل بوصلة رقص

سارة سلامة وشقيقتها تشعلان مواقع التواصل بوصلة رقص

كيم كاردشيان تنتظر مولودها الرابع.. ولكن ليس من &#34;رحمها&#34;

كيم كاردشيان تنتظر مولودها الرابع.. ولكن ليس من "رحمها"

نانسي عجرم تستفز متابعيها بغناء &#34;لا نحتاج المال كي نزداد جمالاً&#34;

نانسي عجرم تستفز متابعيها بغناء "لا نحتاج المال كي نزداد جمالاً"

هل أهانت نجوى كرم تاريخها الفنّي بسبب هذا الحفل &#34;غير العادي&#34;؟

هل أهانت نجوى كرم تاريخها الفنّي بسبب هذا الحفل "غير العادي"؟

&#34;فلة الجزائرية&#34; تبكي بحرقة أثناء سردها لقصة حبها مع الشاب خالد

"فلة الجزائرية" تبكي بحرقة أثناء سردها لقصة حبها مع الشاب خالد

المطربة شيما إلى السجن مرة أخرى بتهمة الاتجار بالبشر وممارسة أعمال مُنافية للآداب

المطربة شيما إلى السجن مرة أخرى بتهمة الاتجار بالبشر وممارسة أعمال مُنافية للآداب

ابنة الرئيس التونسي السابق ثير الجدل بصورة تحتضن فيها نجم الراب &#34;كادوريم&#34;

ابنة الرئيس التونسي السابق ثير الجدل بصورة تحتضن فيها نجم الراب "كادوريم"

مقتل فنان مغربي ليلة رأس السنة على طريقة &#34;المافيا&#34;

مقتل فنان مغربي ليلة رأس السنة على طريقة "المافيا"

عربي

3 قتلى.. شخصان يفجران نفسيهما وسط تونس بعد مداهمة واشتباكات

3 قتلى.. شخصان يفجران نفسيهما وسط تونس بعد مداهمة واشتباكات

وفاة كاميليا السادات &#34;كاتمة أسرار أبيها&#34;

وفاة كاميليا السادات "كاتمة أسرار أبيها"

السودان تحجب مواقع التواصل الاجتماعي

السودان تحجب مواقع التواصل الاجتماعي

ترامب: خسرنا المعركة في سوريا منذ وقت طويل

ترامب: خسرنا المعركة في سوريا منذ وقت طويل