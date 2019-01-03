العالول: في ذكرى الانطلاقة سيخرج قطاع غزة عن بكرة أبيه

رام الله - دنيا الوطنقال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول: إن قطاع غزة، سيخرج في يوم الشهيد الفلسطيني بالسابع من كانون الثاني/ يناير الجاري، عن بكرة أبيه، لإحياء ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية.وكانت حركة فتح، أعلنت أنها ستُقيم مهرجاناً يوم الاثنين المقبل، في ساحة "السرايا" وسط مدينة غزة، لإحياء الذكرى 54 لانطلاقة الثورة الفلسطينية.وحول المساعدات التي تُقدم لقطاع غزة، قال العالول في كلمة له خلال إيقاد شعلة الانطلاقة في مدينة نابلس: إن حركة فتح ليست ضد المساعدات، ولكن هذه تدفع غزة إلى الذهاب خارج الإطار الوطني الفلسطيني.وشدد على أن القيادة الفلسطينية لا يمكن أن تتخلى عن غزة، مثلما لن تتخلى عن القدس، وحركة فتح لا تتخلى عن مبادئها، رغم كل الضغوط.وتساءل العالول: "كيف يمكن أن يتخلى الرئيس محمود عباس عن القدس، أليست مسرى محمد وقيامة المسيح؟".وأضاف: أن القيادة متمسكة بالثوابت، رغم أن "البعض يطعننا في ظهورنا، كما جرى قبل أيام في غزة عندما تم منع إيقاد الشعلة هناك هي شعلة الثورة الفلسطينية".وتابع: "كيف يمنع ذلك، ولكن بعد أيام قليلة، وفي يوم الشهيد الفلسطيني سيخرج قطاع غزة عن بكرة أبيه، رغم هؤلاء الظلاميين من أجل إحياء ذكرى الانطلاقة".وحيّى العالول رجال الدفاع الذاتي والحراسة للقرى، وفي كل مكان، مضيفاً: "لا يجوز أن نترك هؤلاء الرجال، ومسؤوليتنا حماية المواطن، وهذه المسؤولية لن نتخلى عنها أبداً".وقال نائب رئيس حركة فتح: "أيها الفتحاويون حركتكم صنعت مجداً، عليكم أن تحافظوا عليه، ومسؤوليتكم الاستمرار في التوحد جميعاً على قلب رجل واحد".وأضاف العالول: "هل يمكن أن يتصور البعض بأننا يمكن أن نقبل بأيّ شيء، هؤلاء الشهداء والأسرى، قدّموا ثمناً باهظاً من أجل القضية والاستقلال"، مشيرا إلى أن "عهدنا للشهداء أنه في مقابل هذا الثمن لا يمكن أن نقبل إلا حريتنا واستقلالنا، وحقوق شعبنا كاملة غير منقوصة، وسنبقى نهتف ثورة ثورة حتى النصر".