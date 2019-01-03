الشؤون المدنية الفلسطينية تدعو لعدم التعامل المباشر مع الإدارة المدنية للاحتلال

رام الله - دنيا الوطنطالبت وزارة الشؤون المدنية، المواطنين الفلسطينيين والمؤسسات الفلسطينية بعدم التعامل المباشر أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي مع الإدارة المدنية الإسرائيلية.وأكدت الوزارة اليوم، في بيان لها على أن قنوات الاتصال الرسمية، هي القنوات المخولة حصراً وفق الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، بالإتصال مع الجهات الإسرائيلية ذات العلاقة، وأن هذه الجهات هي الوحيدة المسموح لها بذلك.وأهابت الوزارة في بيانها بكافة المواطنين والمؤسسات الإلتزام بهذه القنوات الرسمية، حفاظاً على حقوقهم وتلبية لاحتياجاتهم ومتطلباتهم.وكانت صفحة ما يسمى بـ (المنسق) التابعة لجيش الاحتلال، أعلنت عن تقديم خدمات إلكترونية في عملية تقديم التصاريح للمواطنين الفلسطينيين دون الحاجة للذهاب إلى مكاتبه (بيت ايل) لتقديم التصاريح أو ما تسمى بـ (الإدارة المدنية) في منطقة رام الله والبيرة، في إشارة غير مباشرة إلى تشجيع التعامل المباشر معها.واعتبر البعض، أن هذه المحاولة، تهدف إلى إلغاء دور وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية الجهة الرسمية التي تقوم بمتابعة الطلبات الفلسطينية مع الاحتلال، وهذا ما لوحظ مؤخراً من توغل للاحتلال و(إدارته المدنية) في التواصل مع الجمهور الفلسطيني من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.