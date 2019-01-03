الشرطة تخريج دورة حلاقة لعدد من نزلاء مركز صلاح وتأهيل نابلس

رام الله - دنيا الوطنرجت الشرطة ونقابة الحلاقين اليوم دورة حلاقة لسبعة نزلاء من نزلاء مركز إصلاح وتأهيل نابلس.وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة ان الدورة التي استمرت ثلاثة أشهر وشملت سبعة نزلاء وحضر التخريج الرائد احمد قلالوه مدير مركز اصلاح وتأهيل نابلس والنقيب نضال هندي من مرتب العلاقات العامة والإعلام في شرطة المحافظة والسيد إياد بسطامي رئيس نقابة أصحاب صالونات الحلاقة والسيد خالد ابو حلاوة عضو النقابة والشيخ نابغ بريك المرشد الديني في المركز والرائد رداد صلاح مسؤول التدريب المهني بالمركز.وأضاف البيان ان هذه الدورات لها أهمية بالغة في إعادة تأهيل النزلاء بعد إنهاء محكوميتهم وإعادة تأهيل النزلاء من اجل الانخراط في المجتمع والبيئة المجتمعية المحيطة بهم وبشكل يحجب عنهم مصادر الرجوع للجريمة من حيث تأهيل بمهنة تبعدهم عن هذه المصادر.ومن جانبه شكر البسطامي الشرطة عموما وثمن دورها في إيجاد حلول للمشاكل التي قد تؤدي الى الجريمة او إعادة ارتكابها وإعادة تأهيل النزلاء وأعرب عن امله عن استمرار التعاون بين النقابة وبين الشرطة في هذا المجال.وبيّن البيان ان مراكز الإصلاح والتأهيل تقوم على تدريب النزلاء على العديد من المهن التي لها شأن كبير في تحسين أوضاع النزلاء بعد الإفراج عنهم وتسهيل مهمة اندماجهم في المجتمع من جديد من حيث إيجاد وسائل الرزق الشريف لهم في كافة مجالات العمل.