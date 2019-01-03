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مبادرة في الأردن لدوس العلم الإسرائيلي

مبادرة في الأردن لدوس العلم الإسرائيلي
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت صحيفة "الرأي اليوم" الأردنية، اليوم الخميس، عن مبادرة في المملكة الأردنية، لتوسيع رقعة وضع العلم الإسرائيلي على الأرض، بعد الغضب الإسرائيلي على ذلك.

ووفقاً للتقرير، فقد قرر مجلس النقابات وضع العلم الإسرائيلي، على مداخل جميع فروعه النقابية، الموزّعة على كل المحافظات الأردنية، من أجل أن يتسنى للمارة الدوس على العلم، عند الدخول أو الخروج من المكاتب.

وجاءت هذه الخطوة، في أعقاب العاصفة التي أثارتها وزيرة الإعلام الأردنية، حين داست على العلم الإسرائيلي، وهي في طريقها إلى حضور مناقشات بين الحكومة الأردنية، والنقابات العمالية في عمّان.

وفي الوقت نفسه، تساءل الإعلام الأردني، "لماذا قرر رئيس الحكومة عمر رزاز، دخول مبنى النقابات للمشاركة بالاجتماع، من مدخل جانبي، وليس من المدخل الرئيسي الذي وضع فيه العلم الإسرائيلي؟".

وبعد هذه العاصفة، استدعت الخارجية الإسرائيلية، السفير الأردني في إسرائيل، إلى جلسة "توبيخ"، وطالبته بتقديم توضيحات. 

كما واحتجت السفارة الإسرائيلية في عمّان، على ما قامت به الوزير الأردنية.

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