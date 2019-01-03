"دائرة الأوقاف": نحو 30 ألف يهودي اقتحموا الأقصى خلال عام 2018





جاء ذلك، تعقيبًا على مطالبات دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، الدول العربية والإسلامية بسرعة التدخل لوقف الاقتحامات في المسجد الأقصى، التي ارتفعت خلال عام 2018، لتقترب من نحو ثلاثين ألف يهودي.





وتزايدت اقتحامات اليهود للمسجد الأقصى خلال العام الماضي بنسبة 17% عن عام 2017، فيما حذرت دائرة الأوقاف الإسلامية من أن وقف إدخال مواد البناء يعيق الترميم، مما سيؤثر على المباني القديمة في المسجد الأقصى.



وأضاف الأشهب في تصريحات لـ قناة (الغد): أن المسجد الأقصى يتعرض لانتهاكات من قبل إسرائيل منذ احتلال مدينة القدس، لافتًا إلى أن أعداد المتطرفين اليهود، وصلت إلى ما يقرب من 30 ألف متطرف، قاموا باقتحام المسجد الأقصى خلال العام المنصرم.



وأشار مدير العلاقات العامة والإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، إلى أنه كان هناك أعضاء من الكنيست ووزراء بالحكومة الإسرائيلية، شهدوا عمليات اقتحام المسجد الأقصى.

رام الله - دنيا الوطنقال محمد الأشهب، مدير العلاقات العامة والإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس: إنه خلال عام 2018 شهدت فلسطين حالة من ارتفاع وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى، وهذه أمور ليست بجديدة على دولة الاحتلال.