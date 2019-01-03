مصرع 5 أشخاص وإصابة 591 آخرين في 887 حادث سير الشهر الماضي

رام الله - دنيا الوطنلقي 5 أشخاص مصرعهم، وأصيب 591 آخرين بجروح، جراء 887 حادث سير، وقعت الشهر الماضي في الضفة الغربية.وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن إدارة شرطة المرور، سجلت 887 حادث سير، نتج عنها مصرع خمسة أشخاص، وإصابة 591 آخرين، وصفت 6 إصابات بالخطيرة، وإصابة 34 منهم بالمتوسطة، و551 بالطفيفة.وأضاف البيان، أن شرطة المرور، فحصت الشهر الماضي 47210 مركبة، وأنزلت عن الشارع 438 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، فيما حررت 20413 مخالفة مرورية، وحجزت 766 مركبة للتأكد من قانونيتها، وأتلفت 965 مركبة غير قانونية.