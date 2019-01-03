الحسيني: الحكومة الامريكية توفر الغطاء لإسرائيل لتهجير المواطنين المقدسيين



وقال الحسيني في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الخميس ، ان الحكومة الامريكية توفر الغطاء للحكومة الاسرائيلية لتهجير المواطنين المقدسيين من مدينتهم من خلال تنشيط الجمعيات الاستيطانية واتخاذ عدة اجراءات احتلالية للتضييق عليهم.



وفي السياق قال الحسيني ان اليونسكو لم تقم بدورها في مدينة القدس فالتخريب والاساءة للتاريخ والحفريات موجودة، واي قرار تتخذه اليونسكو لن يؤثر على واقع المدينة المقدسة.





رام الله - دنيا الوطناعتبر وزير شؤون القدس عدنان الحسيني محاولة سلطات الاحتلال اسكات الاذان في مدينة القدس محاولة لفرض سيادتها على المدينة وتغيير لطابعها الديني مشيرا الى ان الاذان في المدينة يصل الى كافة ارجائها ويسمعه كل من يتواجدفيها وسيبقى صادحا في سمائها.