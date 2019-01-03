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شؤون فلسطينية

القدومي يستنكر إعتداء قوات الاحتلال على الجريح المعتقل يزن برهم

القدومي يستنكر إعتداء قوات الاحتلال على الجريح المعتقل يزن برهم
الجريح المعتقل يزن برهم
رام الله - دنيا الوطن
إعتبر أمين سر حركة فتح في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية مشهور القدومي أن إعتداء قوات الاحتلال على الجريح المعتقل يزن برهم اثناء عملية اعتقاله وهو على سرير الشفاء من منزل ذويه والاعتداء على افراد اسرته جريمة لا تغتفر واسلوب جديد تنتهجه قوات الاحتلال لمحاولة ثني ابناء القرية من الاستمرار  في مقاومتهم .

واضاف القدومي لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الخميس ، ان قوات  الاحتلال استخدمت الرصاص الحي وقنابل الغاز وداهمت منازل المواطنين ومنعت  سيارات الاسعاف من نقل الجرحى خلال اقتحامها للبلدة امس واعتقالها للشابين 
الجريح يزن برهم وضياء رجب.

في الاطار طالب منسق المقاومة الشعبية في البلدة مراد شتيوي مؤسسات حقوق الانسان والمنظمات الدولية التدخل العاجل لإطلاق سراح الشاب المصاب والذي  يحتاج لرعاية طبية بسبب اصابته بشظايا رصاص الاحتلال في ظهره .

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