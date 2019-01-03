أبويوسف: نطالب الدولة العربية بقطع علاقتها مع الدول التي تنقل سفاراتها للقدس



وأشار أبو يوسف، اليوم الخميس، إلى أن مواجهة ذلك يتطلب موقفاً واضحاً من الدول العربية، داعماً لشعبنا عبر تفعيل القرارات التي تم اتخاذها في القمم السابقة، وأبرزها قمة عمان، في العام ثمانين بقطع العلاقات مع الدول التي تنقل سفاراتها إلى مدينة القدس.





إلى ذلك، اعتبر أبو يوسف أن حكومة الاحتلال، استغلت موقف الإدارة الأمريكية المعادي من أجل تكثيف التوسع الاستعماري الاستيطاني لتصفية القضية الفلسطينية.





وأكد أبو يوسف على موقف القيادة الثابت برفض هذه الإجراءات وبأن (صفقة القرن) لن تمر، وستدفن كما دفنت باقي المشاريع التصفوية التي استهدفت قضيتنا على مدى عقود.

سفارتها من تل أبيب إلى القدس.