أبويوسف: نطالب الدولة العربية بقطع علاقتها مع الدول التي تنقل سفاراتها للقدس
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف: إن الولايات المتحدة، تمارس ضغوطاً كبيرة على عدد من الدول للاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال بالتساوق مع موقفها المستهتر بالشرعية الدولية، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وذلك تعقيباً على أنباء إجراء هندوراس محادثات بشأن نقل
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف: إن الولايات المتحدة، تمارس ضغوطاً كبيرة على عدد من الدول للاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال بالتساوق مع موقفها المستهتر بالشرعية الدولية، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وذلك تعقيباً على أنباء إجراء هندوراس محادثات بشأن نقل
سفارتها من تل أبيب إلى القدس.
وأشار أبو يوسف، اليوم الخميس، إلى أن مواجهة ذلك يتطلب موقفاً واضحاً من الدول العربية، داعماً لشعبنا عبر تفعيل القرارات التي تم اتخاذها في القمم السابقة، وأبرزها قمة عمان، في العام ثمانين بقطع العلاقات مع الدول التي تنقل سفاراتها إلى مدينة القدس.
وأشار أبو يوسف، اليوم الخميس، إلى أن مواجهة ذلك يتطلب موقفاً واضحاً من الدول العربية، داعماً لشعبنا عبر تفعيل القرارات التي تم اتخاذها في القمم السابقة، وأبرزها قمة عمان، في العام ثمانين بقطع العلاقات مع الدول التي تنقل سفاراتها إلى مدينة القدس.
إلى ذلك، اعتبر أبو يوسف أن حكومة الاحتلال، استغلت موقف الإدارة الأمريكية المعادي من أجل تكثيف التوسع الاستعماري الاستيطاني لتصفية القضية الفلسطينية.
وأكد أبو يوسف على موقف القيادة الثابت برفض هذه الإجراءات وبأن (صفقة القرن) لن تمر، وستدفن كما دفنت باقي المشاريع التصفوية التي استهدفت قضيتنا على مدى عقود.
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