إصابة مراسل تلفزيون فلسطين برصاص الإحتلال شرق نابلس



وافاد الزميل عبد الحق لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الخميس، بأن قوات الاحتلال تعمدت استهداف الصحفيين وطواقم الاسعاف، واطلقت النار عليهم من مسافة صفر رغم وجودهم في منطقة بعيدة عن المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام عصابات المستوطنين قبر يوسف الليلة الماضية.



واضاف عبد الحق ان قوات الاحتلال وبعد اطلاق النار عليه واصابته برصاصة في قدمه جرى استهداف المسعفين الذين هرعوا اليه لنقله الى مركبة الاسعاف واستهدفتهم بنيرانها بشكل مباشر ما ادى الى اصابة المسعف محمد عمران برصاصتين في وجه، واستمرت في ملاحقة مركبة الاسعاف برصاصها عقب ذلك لمسافة طويلة.







رام الله - دنيا الوطنأصيب مراسل الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بكر عبد الحق والمسعف محمد ياسين عمران برصاص الاحتلال خلال اقتحام قوات الاحتلال محيط قبر يوسف شرق مدينة نابلس.