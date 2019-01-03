عاجل

  • وكالة الأنباء السعودية: النائب العام طالب بالإعدام لخمسة متهمين في مقتل خاشقجي

شؤون فلسطينية

"الإعلام" توجه رسالة مفتوحة لرئيس مجلس الأمن الدولي لحماية الصحفيين

"الإعلام" توجه رسالة مفتوحة لرئيس مجلس الأمن الدولي لحماية الصحفيين
رام الله - دنيا الوطن
وجهت وزارة الإعلام رسالة مفتوحة إلى سفير جمهورية الدومينيكان جوزيه سينجر، الذي ترأس بلاده مجلس الأمن الدولي في الدورة الحالية، مطالبة بتطبيق القرار (2222) القاضي بحماية الصحفيين، وضامن عدم إفلات المعتدين من العقاب.

وقالت الرسالة: لا يكاد يمضي يوم إلا ويرتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي جريمة جديدة ضد الصحفيين ووسائل الإعلام الفلسطينية، واليوم تبدأ إسرائيل عام 2019 بإطلاق النار من مسافة الصفر على طاقم تلفزيون فلسطين (المراسل بكر عبد الحق، والمصور سامح دروزة)، والمسعفين أثناء تغطية اقتحام المستوطنين لقبر يوسف في نابلس، بالرغم من ارتداء زيهم المهني، ما أدى إلى إصابة المراسل عبد الحق برصاصة معدنية في القدم، والمسعف ياسين عمران برصاصتين في الوجه.

وأضافت: ودعنا عام 2018 بعد 926 انتهاكًا إسرائيليًا لحرية الإعلام، وقتل الاحتلال للصحافيين الشهيدين: ياسر مرتجى، وأحمد أبو حسين، وقصف المؤسسات الإعلامية والثقافية، واستهدف المطابع والمؤسسات، واقتحم  مبنى "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية" (وفا) في حي المصايف في مدينة رام الله، وأغلق قناة القدس الفضائية ومطبعة مؤسسة إيليا للإعلام الشبابي، ونفذ (369) حالة اعتداء وإطلاق نار بالرصاص الحي أو المغلف بالمطاط، أو بالضرب وإلحاق الأذى والكسور والرضوض أو الإصابة بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام وغاز الفلفل، عدا عن تحطيم معدات العمل.  وشن (105) حالات اعتقال، واستدعاء، واحتجاز، وإبعاد، وحبس منزلي، ويواصل اعتقال 19 صحافيًا.

وتابعت الوزارة: إن قرار مجلسكم الموقر رقم (2222)، المتخذ منذ 27 أيار الماضي في الجلسة (7450)، والذي أكد على القرارات السابقة بشأن حماية المدنيين والصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام، والأفراد المرتبطين بها، لا يسرى على الصحفيين الفلسطينيين، إذ يواصل المعتدون الإفلات من العقاب، ويحضرون لجريمة تلو الأخرى.

ومضت: ندعو مجلسكم إلى ترجمة نصوص قراره، وخاصة ملاحقة المتورطين في التجاوزات والانتهاكات المنفذة بحق الصحفيين، وضمان عدم استمرار إفلاتهم من العقاب، والأفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين الإعلاميين.

وانتهت الرسالة المفتوحة بدعوة السفير سينجر وأعضاء مجلس الأمن الدولي إلى عدم انتظار المزيد من الجرائم الإسرائيلية بحق الصحفيين الفلسطينيين، واتخاذ إجراءات عاجلة لحمايتهم من عدوان الاحتلال.

وحثت الوزارة الاتحاد الدولي للصحفيين، و"مراسلون بلا حدود"، واتحاد الصحفيين العرب، ونقابات الصحفيين في دول العالم لاعتبار 2019 عامًا لحماية الإعلاميين، وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2222، وملاحقة المعتدين عليهم في كل مكان عن جرائمهم التي لا تسقط بالتقادم.

أخبار ذات صلة

الشرطة تخريج دورة حلاقة لعدد من نزلاء مركز صلاح وتأهيل نابلس

الشرطة تخريج دورة حلاقة لعدد من نزلاء مركز صلاح وتأهيل نابلس

&#34;دائرة الأوقاف&#34;: نحو 30 ألف يهودي اقتحموا الأقصى خلال عام 2018

"دائرة الأوقاف": نحو 30 ألف يهودي اقتحموا الأقصى خلال عام 2018

مصرع 5 أشخاص وإصابة 591 آخرين في 887 حادث سير الشهر الماضي

مصرع 5 أشخاص وإصابة 591 آخرين في 887 حادث سير الشهر الماضي

ماهر صلاح: لا يمكن إنجاز المصالحة بعهد&#34;عباس&#34;.. وتجاوزنا &#34;الفتور&#34; مع طهران

ماهر صلاح: لا يمكن إنجاز المصالحة بعهد"عباس".. وتجاوزنا "الفتور" مع طهران

الحسيني: الحكومة الامريكية توفر الغطاء لإسرائيل لتهجير المواطنين المقدسيين

الحسيني: الحكومة الامريكية توفر الغطاء لإسرائيل لتهجير المواطنين المقدسيين

القدومي يستنكر إعتداء قوات الاحتلال على الجريح المعتقل يزن برهم

القدومي يستنكر إعتداء قوات الاحتلال على الجريح المعتقل يزن برهم

أبويوسف: نطالب الدولة العربية بقطع علاقتها مع الدول التي تنقل سفاراتها للقدس

أبويوسف: نطالب الدولة العربية بقطع علاقتها مع الدول التي تنقل سفاراتها للقدس

الأشغال الشاقة لمدان بتهمة القتل وآخر بتهمة تخزين مواد مُخدرة

الأشغال الشاقة لمدان بتهمة القتل وآخر بتهمة تخزين مواد مُخدرة

التعليقات

الدنيا حكايات

تكريم الفنان مارسيل خليفة

تكريم الفنان مارسيل خليفة

شؤون فلسطينية

&#34;دائرة الأوقاف&#34;: نحو 30 ألف يهودي اقتحموا الأقصى خلال عام 2018

"دائرة الأوقاف": نحو 30 ألف يهودي اقتحموا الأقصى خلال عام 2018

مصرع 5 أشخاص وإصابة 591 آخرين في 887 حادث سير الشهر الماضي

مصرع 5 أشخاص وإصابة 591 آخرين في 887 حادث سير الشهر الماضي

الحسيني: الحكومة الامريكية توفر الغطاء لإسرائيل لتهجير المواطنين المقدسيين

الحسيني: الحكومة الامريكية توفر الغطاء لإسرائيل لتهجير المواطنين المقدسيين

القدومي يستنكر إعتداء قوات الاحتلال على الجريح المعتقل يزن برهم

القدومي يستنكر إعتداء قوات الاحتلال على الجريح المعتقل يزن برهم

أبويوسف: نطالب الدولة العربية بقطع علاقتها مع الدول التي تنقل سفاراتها للقدس

أبويوسف: نطالب الدولة العربية بقطع علاقتها مع الدول التي تنقل سفاراتها للقدس

الأشغال الشاقة لمدان بتهمة القتل وآخر بتهمة تخزين مواد مُخدرة

الأشغال الشاقة لمدان بتهمة القتل وآخر بتهمة تخزين مواد مُخدرة

إصابة مراسل تلفزيون فلسطين برصاص الإحتلال شرق نابلس

إصابة مراسل تلفزيون فلسطين برصاص الإحتلال شرق نابلس

&#34;الإعلام&#34; توجه رسالة مفتوحة لرئيس مجلس الأمن الدولي لحماية الصحفيين

"الإعلام" توجه رسالة مفتوحة لرئيس مجلس الأمن الدولي لحماية الصحفيين

منوعات

مشهد جنسي لـ&#34;جاكي شان&#34; يُطيح بمدير قناة إيرانية

مشهد جنسي لـ"جاكي شان" يُطيح بمدير قناة إيرانية

ميريام كلينك لـ&#34;إليسا&#34;: &#34;إنت التانية بلا كذب&#34;

ميريام كلينك لـ"إليسا": "إنت التانية بلا كذب"

سارة سلامة وشقيقتها تشعلان مواقع التواصل بوصلة رقص

سارة سلامة وشقيقتها تشعلان مواقع التواصل بوصلة رقص

كيم كاردشيان تنتظر مولودها الرابع.. ولكن ليس من &#34;رحمها&#34;

كيم كاردشيان تنتظر مولودها الرابع.. ولكن ليس من "رحمها"

نانسي عجرم تستفز متابعيها بغناء &#34;لا نحتاج المال كي نزداد جمالاً&#34;

نانسي عجرم تستفز متابعيها بغناء "لا نحتاج المال كي نزداد جمالاً"

هل أهانت نجوى كرم تاريخها الفنّي بسبب هذا الحفل &#34;غير العادي&#34;؟

هل أهانت نجوى كرم تاريخها الفنّي بسبب هذا الحفل "غير العادي"؟

&#34;فلة الجزائرية&#34; تبكي بحرقة أثناء سردها لقصة حبها مع الشاب خالد

"فلة الجزائرية" تبكي بحرقة أثناء سردها لقصة حبها مع الشاب خالد

المطربة شيما إلى السجن مرة أخرى بتهمة الاتجار بالبشر وممارسة الدعارة

المطربة شيما إلى السجن مرة أخرى بتهمة الاتجار بالبشر وممارسة الدعارة

ابنة الرئيس التونسي السابق ثير الجدل بصورة تحتضن فيها نجم الراب &#34;كادوريم&#34;

ابنة الرئيس التونسي السابق ثير الجدل بصورة تحتضن فيها نجم الراب "كادوريم"

مقتل فنان مغربي ليلة رأس السنة على طريقة &#34;المافيا&#34;

مقتل فنان مغربي ليلة رأس السنة على طريقة "المافيا"

عربي

وفاة كاميليا السادات &#34;كاتمة أسرار أبيها&#34;

وفاة كاميليا السادات "كاتمة أسرار أبيها"

السودان تحجب مواقع التواصل الاجتماعي

السودان تحجب مواقع التواصل الاجتماعي

ترامب: خسرنا المعركة في سوريا منذ وقت طويل

ترامب: خسرنا المعركة في سوريا منذ وقت طويل

بليلة رأس السنة.. السعودية تُحقق في واقعة &#34;الرقص مع الجثث&#34;

بليلة رأس السنة.. السعودية تُحقق في واقعة "الرقص مع الجثث"