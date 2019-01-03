دولي

استعداد القوات البرية في الجيش الإسرائيلي في أدنى مستوياتها منذ سنوات

استعداد القوات البرية في الجيش الإسرائيلي في أدنى مستوياتها منذ سنوات
قوات برية - الجيش الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن مسؤول كبير بوزارة الجيش: أن استعداد القوات البرية للقتال في أدنى مستوياتها منذ سنوات.

وأضاف: "الجمهور يحتاج لمعرفة أن الثمن الذي سندفعه، سيكون رهيبًا، وأيضاً، يقع الكثير من اللوم على بيني غانتس".

وتابع المصدر: "بعد أن قام أشكنازي بإعادة تأهيل الجيش الإسرائيلي، بعد الفشل في حرب لبنان الثانية، أهمل غانتس ودمّر كلّ ما قام أشكنازي بتأهيله"، وفق ما نقلت إذاعة الجيش.

وكان قائد فرقة غزة الأسبق بالجيش الإسرائيلي، العميد احتياط "موشيه تشيكو تمير"، قال لصحيفة (معاريف) في وقت سابق، بأن الجيش الإسرائيلي لن يكون قادرا على التعبير عن ذاته في الحرب القادمة.

ووفقاً للصحيفة، قال تمير: "إن مراقب الشكاوى بالجيش الإسرائيلي يستحاك بريك، صادق وأن الجيش غير مستعد للحرب، خصوصاً الذراع البري".

أخبار ذات صلة

انتشال 37 جثة من بين أنقاض جزء من مسكن انهار في روسيا

انتشال 37 جثة من بين أنقاض جزء من مسكن انهار في روسيا

ارتفاع وتيرة تصريحات الساسة الإسرائيليين قبل نحو أربعة أشهر من انتخابات (الكنيست)

ارتفاع وتيرة تصريحات الساسة الإسرائيليين قبل نحو أربعة أشهر من انتخابات (الكنيست)

وثيقة إسرائيلية: منع التغطية وقمع احتجاجات بعد محاولة اغتيال فلسطينيين

وثيقة إسرائيلية: منع التغطية وقمع احتجاجات بعد محاولة اغتيال فلسطينيين

اعتقال شخصين بينهم إيراني للاشتباه في ترتيب تنقل مهاجرين إلى بريطانيا

اعتقال شخصين بينهم إيراني للاشتباه في ترتيب تنقل مهاجرين إلى بريطانيا

122 قتيلا حصيلة انهيارات أرضية وفيضانات شرق الفلبين

122 قتيلا حصيلة انهيارات أرضية وفيضانات شرق الفلبين

يعلون يُعلن أن اسم حزبه &#34;الحركة القومية الرسمية&#34; (تيلم)

يعلون يُعلن أن اسم حزبه "الحركة القومية الرسمية" (تيلم)

البيت الأبيض يرفض خطة الديمقراطيين لإنهاء الإغلاق الحكومي

البيت الأبيض يرفض خطة الديمقراطيين لإنهاء الإغلاق الحكومي

تركيا تعتقل 12 شخصاً لارتباطهم بتنظيم الدولة

تركيا تعتقل 12 شخصاً لارتباطهم بتنظيم الدولة

التعليقات

الدنيا حكايات

تكريم الفنان مارسيل خليفة

تكريم الفنان مارسيل خليفة

شؤون فلسطينية

الرعاية الصحية: عام 2018 كان الأسوأ على القطاع الصحي في غزة

الرعاية الصحية: عام 2018 كان الأسوأ على القطاع الصحي في غزة

أبو ظريفة: التجمع الديمقراطي يسعى لتصعيد الضغط من أجل إنهاء الانقسام

أبو ظريفة: التجمع الديمقراطي يسعى لتصعيد الضغط من أجل إنهاء الانقسام

الشرطة تخريج دورة حلاقة لعدد من نزلاء مركز صلاح وتأهيل نابلس

الشرطة تخريج دورة حلاقة لعدد من نزلاء مركز صلاح وتأهيل نابلس

&#34;دائرة الأوقاف&#34;: نحو 30 ألف يهودي اقتحموا الأقصى خلال عام 2018

"دائرة الأوقاف": نحو 30 ألف يهودي اقتحموا الأقصى خلال عام 2018

مصرع 5 أشخاص وإصابة 591 آخرين في 887 حادث سير الشهر الماضي

مصرع 5 أشخاص وإصابة 591 آخرين في 887 حادث سير الشهر الماضي

الحسيني: الحكومة الامريكية توفر الغطاء لإسرائيل لتهجير المواطنين المقدسيين

الحسيني: الحكومة الامريكية توفر الغطاء لإسرائيل لتهجير المواطنين المقدسيين

القدومي يستنكر إعتداء قوات الاحتلال على الجريح المعتقل يزن برهم

القدومي يستنكر إعتداء قوات الاحتلال على الجريح المعتقل يزن برهم

أبويوسف: نطالب الدولة العربية بقطع علاقتها مع الدول التي تنقل سفاراتها للقدس

أبويوسف: نطالب الدولة العربية بقطع علاقتها مع الدول التي تنقل سفاراتها للقدس

منوعات

مشهد جنسي لـ&#34;جاكي شان&#34; يُطيح بمدير قناة إيرانية

مشهد جنسي لـ"جاكي شان" يُطيح بمدير قناة إيرانية

ميريام كلينك لـ&#34;إليسا&#34;: &#34;إنت التانية بلا كذب&#34;

ميريام كلينك لـ"إليسا": "إنت التانية بلا كذب"

سارة سلامة وشقيقتها تشعلان مواقع التواصل بوصلة رقص

سارة سلامة وشقيقتها تشعلان مواقع التواصل بوصلة رقص

كيم كاردشيان تنتظر مولودها الرابع.. ولكن ليس من &#34;رحمها&#34;

كيم كاردشيان تنتظر مولودها الرابع.. ولكن ليس من "رحمها"

نانسي عجرم تستفز متابعيها بغناء &#34;لا نحتاج المال كي نزداد جمالاً&#34;

نانسي عجرم تستفز متابعيها بغناء "لا نحتاج المال كي نزداد جمالاً"

هل أهانت نجوى كرم تاريخها الفنّي بسبب هذا الحفل &#34;غير العادي&#34;؟

هل أهانت نجوى كرم تاريخها الفنّي بسبب هذا الحفل "غير العادي"؟

&#34;فلة الجزائرية&#34; تبكي بحرقة أثناء سردها لقصة حبها مع الشاب خالد

"فلة الجزائرية" تبكي بحرقة أثناء سردها لقصة حبها مع الشاب خالد

المطربة شيما إلى السجن مرة أخرى بتهمة الاتجار بالبشر وممارسة أعمال مُنافية للآداب

المطربة شيما إلى السجن مرة أخرى بتهمة الاتجار بالبشر وممارسة أعمال مُنافية للآداب

ابنة الرئيس التونسي السابق ثير الجدل بصورة تحتضن فيها نجم الراب &#34;كادوريم&#34;

ابنة الرئيس التونسي السابق ثير الجدل بصورة تحتضن فيها نجم الراب "كادوريم"

مقتل فنان مغربي ليلة رأس السنة على طريقة &#34;المافيا&#34;

مقتل فنان مغربي ليلة رأس السنة على طريقة "المافيا"

عربي

3 قتلى.. شخصان يفجران نفسيهما وسط تونس بعد مداهمة واشتباكات

3 قتلى.. شخصان يفجران نفسيهما وسط تونس بعد مداهمة واشتباكات

وفاة كاميليا السادات &#34;كاتمة أسرار أبيها&#34;

وفاة كاميليا السادات "كاتمة أسرار أبيها"

السودان تحجب مواقع التواصل الاجتماعي

السودان تحجب مواقع التواصل الاجتماعي

ترامب: خسرنا المعركة في سوريا منذ وقت طويل

ترامب: خسرنا المعركة في سوريا منذ وقت طويل