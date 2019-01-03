استعداد القوات البرية في الجيش الإسرائيلي في أدنى مستوياتها منذ سنوات

رام الله - دنيا الوطننقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن مسؤول كبير بوزارة الجيش: أن استعداد القوات البرية للقتال في أدنى مستوياتها منذ سنوات.وأضاف: "الجمهور يحتاج لمعرفة أن الثمن الذي سندفعه، سيكون رهيبًا، وأيضاً، يقع الكثير من اللوم على بيني غانتس".وتابع المصدر: "بعد أن قام أشكنازي بإعادة تأهيل الجيش الإسرائيلي، بعد الفشل في حرب لبنان الثانية، أهمل غانتس ودمّر كلّ ما قام أشكنازي بتأهيله"، وفق ما نقلت إذاعة الجيش.وكان قائد فرقة غزة الأسبق بالجيش الإسرائيلي، العميد احتياط "موشيه تشيكو تمير"، قال لصحيفة (معاريف) في وقت سابق، بأن الجيش الإسرائيلي لن يكون قادرا على التعبير عن ذاته في الحرب القادمة.ووفقاً للصحيفة، قال تمير: "إن مراقب الشكاوى بالجيش الإسرائيلي يستحاك بريك، صادق وأن الجيش غير مستعد للحرب، خصوصاً الذراع البري".