"الخارجية" تُطالب بتحرك دولي عاجل لوقف الهجمة التهويدية للأماكن الدينية والحضارية

رام الله - دنيا الوطنطالبت وزارة الخارجية والمغتربين، بتحرك دولي عاجل لوقف الهجمة الإسرائيلية التهويدية للأماكن الدينية والتراثية والحضارية في فلسطين.كما طالبت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم الخميس، (يونسكو) والأمم المتحدة بسرعة التحرك لحماية ما تبقى من مصداقية لها عبر إلزام إسرائيل كقوة احتلال على احترام وتنفيذ قراراتها، ودعتها لمساءلة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على انتهاكاتهم الجسيمة للقانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي، واتفاقيات جنيف.وأشارت بهذا الخصوص، إلى أن سلطات الاحتلال والمستوطنين يصعدون من الهجمة الشرسة التهويدية لأراضي المواطنين الفلسطينيين في بلدات الولجة وبتير والينابيع التابعة لهما، بهدف تهويد المنطقة، وتوسيع المستوطنات الجاثمة على أراضي المواطنين كمستوطنة (هار جيلو) وإقامة بؤر استيطانية بهدف خلق حالة من التواصل بين مكونات التجمع الاستيطاني (غوش عتصيون) وربطها بجنوب مدينة القدس المحتلة، بما يُحقق للاحتلال مخططاته الرامية إلى زيادة أعداد اليهود في المدينة ويوسع من حدودها نحو الجنوب، وصولاً إلى فصل القدس عن محيطها الفلسطيني من الجهة الجنوبية.وقالت الخارجية: إن تلال بلدة بتير تشهد هجمة استيطانية ممنهجة، تهدف إلى تغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم، علماً بأن منظمة (يونسكو) اعتمدت بلدة بتير على لائحة التراث العالمي.وأكدت الوزارة، التي أدانت عمليات تعميق الاستيطان المتواصلة على طول الضفة الغربية المحتلة وعرضها، على أن انسحاب دولة الاحتلال من (يونسكو) يعكس من جديد عُمق الاستخفاف الإسرائيلي بالشرعية الدولية وقراراتها ومنظماتها المختصة، وغلوها في التمرد على قرارات تلك المنظمات بما فيها (يونسكو)، وهي أيضاً إشارة واضحة لإصرار سلطات الاحتلال على استهداف الأماكن الدينية والتراثية والحضارية والثقافية، في إطار حربها المفتوحة على الوجود الفلسطيني عامةً، وفي المناطق المصنفة (ج) بشكل خاص.