3 قتلى.. شخصان يفجران نفسيهما وسط تونس بعد مداهمة واشتباكات

"تمكنت من القضاء على ثلاثة عناصر، بينهما اثنان فجرا نفسيهما".

رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الداخلية التونسية في بيان لها أن (إرهابيين) فجّرا نفسيهما خلال تبادل إطلاق النار مع وحدات أمنية في محافظة سيدي بوزيد وسط البلاد، وفق ما نقلت وكالة (الأناضول).ونقلت وسائل إعلام تونسية عن والي سيدي بوزيد (أنيس ضيف الله) تأكيده أن العملية الأمنية التي جرت اليوم (الخميس) في الحي الشمالي بمدينة جلمة من ولاية سيدي بوزيد "تندرج في إطار العمل الاستباقي الأمني، بعد ورود معلومات حول تحصن عناصر إرهابية داخل منزل بالمنطقة، قامت على إثرها الوحدات الأمنية بتطويق المكان ومداهمة المنزل".فيما أعلنت مصادر أمنية تونسية، عن مقتل ثلاثة عناصر إرهابية في مدينة جلمة التابعة لولاية سيدي بوزيد، وذلك في عملية أمنية استهدفت منزلاً تتحصن داخله مجموعة مسلحة.وأفادت إذاعة تونس الدولية، نقلاً عن مصادر أمنية، بأن العملية الأمنية الاستباقية التي نفذتها قوات الأمن، جرت فجر اليوم