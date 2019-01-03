مستوطنون يُهاجمون مركبات المواطنين بالحجارة جنوب نابلس

رام الله - دنيا الوطنهاجم مستوطنون، اليوم الخميس، مركبات المواطنين بالحجارة على الطريق الواصلة بين نابلس وقلقيلية، بالقرب من مفترق مستوطنة (يتسهار) جنوب نابلس.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، أن مجموعة من المستوطنين، عرقلت حركة مرور المواطنين على شارع نابلس قلقيلية، وهاجمت مركبات المواطنين بالحجارة، الأمر الذي أدى الى إلحاق أضرار في بعضها.