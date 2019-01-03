اعتصام الأربعاء المقبل.. الحراك ضد "الضمان" يُعلن عن فعاليات احتجاجية لإسقاطه





وقال حمدان في تصريحات لـ "دنيا الوطن": إن يوم السادس من هذا الشهر، سيكون هناك وقفة مركزية بمناسبة مرور 100 يوم على بدء الحراك ضد قانون الضمان".





وأضاف: "التاسع من كانون الثاني/ يناير الجاري، سيشهد اعتصاماً في دوار المنارة بمدينة رام الله، للمطالبة بإسقاط أو إلغاء القانون، خاصة في ظل توقف الحوار بين الحكومة والنقابات المهنية".





وأكد حمدان، أن هدف الحراك هو إسقاط أو إلغاء القانون، والجميع متفق على هذا الهدف، وفق ما قال.





يُشار إلى أن حواراً بدأ بين الحكومة وعدد من النقابات والأحزاب حول هذا القانون، الذي أثار جدلاً كبيراً لدى شرائح واسعة من الشعب الفلسطيني.

خاص - دنيا الوطنأعلن الناطق الرسمي باسم الحراك الفلسطيني الموحد لإسقاط قانون الضمان الاجتماعي، عامر حمدان، عن عدد من الفعاليات الاحتجاجية خلال الفترة المقبلة.