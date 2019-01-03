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انتشال 37 جثة من بين أنقاض جزء من مسكن انهار في روسيا

انتشال 37 جثة من بين أنقاض جزء من مسكن انهار في روسيا
انهيار المبنى في روسيا
رام الله - دنيا الوطن
انتشل رجال الإنقاذ اليوم الخميس، 37 جثة، من بين أنقاض جزء من عقار سكني، انهار هذا الأسبوع، بعد ما يبدو أنه انفجار ناجم عن تسرب للغاز، وفق ما ذكرت وكالات أنباء روسية.

وألحق الانفجار الذي وقع في الساعات الأولى من يوم 31 كانون الأول/ ديسمبر أضراراً بـ 48 شقة في المبنى المكون من عشرة طوابق في مدينة ماجنيتوجورسك الصناعية، التي تبعد نحو 1700 كيلومتر شرقي موسكو.

وارتفع عدد القتلى تدريجياً خلال الأيام القليلة الماضية، بينما واجهت أطقم الإنقاذ البرودة القاسية عند إخراج المحاصرين تحت الأنقاض، وفق ما نقلت وكالة (رويترز).

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