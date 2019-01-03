قيادي فتحاوي: أبلغنا مصر بشكل رسمي قطع العلاقة مع حماس.. والإجراءات القادمة صارمة





وقال أبو بكر: أخبرنا الجانب المصري بعدم لقاء حماس، وأوقفنا الاتصالات معها، وفي حال لديها أي جديد يتم ابلاغنا به عن طريق مصر" بحسب ( النجاح الاخباري).





وأضاف أن فتح عاكفة على بلورة موقف تجاه حماس لتصرفاتها ومواقفها في قطاع غزة، والتي وصفها بـ"المخزية"، مشيراً إلى أن أول الردود على مواقف حماس حل المجلس التشريعي.





وشدد على أن الإجراءات القادمة، ستكون صارمة هذه المرة بحق حركة حماس، مؤكداً أنه في حال رفضت حماس إجراء انتخابات أو قاطعتها الفترة المقبلة، سيتم الإعلان بأنها خارج عن الصف الوطني الفلسطيني.





وبحسب أبو بكر، فقد وصلت فتح لقناعة بأن حماس لا تريد مصالحة، وهذا بدأ واضحاً للعيان، منوهاً إلى أنه من المستحيل أن تترك حماس السلطة في غزة، مشدداً على أنها لا تريد فقط غزة بل تريد عمل انقلاب في الضفة للسيطرة عليها.

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح، اللواء قدري أبو بكر، أن حركته أبلغت الطرف المصري بشكل رسمي، بأنها قطعت العلاقة كلياً مع حركة حماس، وعدم العودة لأي لقاءات بين الحركتين.