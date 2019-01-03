الحاجة زينب عرام تُعاني.. ونجلها يُناشد الجهات المُختصة: "تستحق الأفضل في أرذل العُمر"

رام الله - دنيا الوطنيعيش السيد سالم عرام ظروفاً سيئة لا يتمنى لأحد أن يعيشها، فهو يسكن في منزل مع والديه وأطفاله، غير مؤهل للعيش الآدمي.وتُعاني والدته السيدة زينب عبدالرازق العرام ( 85 عاماً) من سرطان القنوات المرارية، ووضعها سيء جداً ولا تستطيع الحركة.كما تعرضت لجلطة دماغية وتقرحات بسبب ملازمتها الفراش، وتحتاج إلى كرسي مُتحرك وفرشة هوائية، ورعاية صحية واجتماعية مستمرة.أما والده السيد محمد عبدالرحمن العرام (85 عاماً)، يُعاني أيضاً من سرطان القولون، ومشاكل صحية مُعقدة ويحتاج إلى رعاية مستمرة ومنزل مؤهل للعيش.يُناشد سالم الرئيس عباس والجهات المُختصة بتوفير كُرسي مُتحرك وتأهيل منزلهم للعيش، خاصة في ظروف البرد القاسية، وإكرام والديه اللذين يستحقان أن يعيشا في هذا العُمر بشكل أفضل.للتوصل / 0599542777