رسالة إلى د. محمد عياش من سيدة فقيرة

رام الله - دنيا الوطنوصلت رسالة خاصة إلى الدكتور محمد عياش عبر "دنيا الوطن" جاء نصها كالتالي:أنا بحاجة ماسة لمُساعدة بسبب ظروفي الصحية الصعبة، وآمل من الدكتور محمد عياش، وأهل الخير مُساعدتي، كما عهدنا من د. عياش بأنه سباق لعمل الخير، وجزاكم الله كل خير.للتواصل / 0599485198