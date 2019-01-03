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شؤون فلسطينية

رسالة إلى د. محمد عياش من سيدة فقيرة

رسالة إلى د. محمد عياش من سيدة فقيرة
محمد عياش
رام الله - دنيا الوطن
وصلت رسالة خاصة إلى الدكتور محمد عياش عبر "دنيا الوطن" جاء نصها كالتالي:

أنا بحاجة ماسة لمُساعدة بسبب ظروفي الصحية الصعبة، وآمل من الدكتور محمد عياش، وأهل الخير مُساعدتي، كما عهدنا من د. عياش بأنه سباق لعمل الخير، وجزاكم الله كل خير.

للتواصل / 0599485198

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