رسالة إلى د. محمد عياش من سيدة فقيرة
رام الله - دنيا الوطن
وصلت رسالة خاصة إلى الدكتور محمد عياش عبر "دنيا الوطن" جاء نصها كالتالي:
أنا بحاجة ماسة لمُساعدة بسبب ظروفي الصحية الصعبة، وآمل من الدكتور محمد عياش، وأهل الخير مُساعدتي، كما عهدنا من د. عياش بأنه سباق لعمل الخير، وجزاكم الله كل خير.
للتواصل / 0599485198
وصلت رسالة خاصة إلى الدكتور محمد عياش عبر "دنيا الوطن" جاء نصها كالتالي:
أنا بحاجة ماسة لمُساعدة بسبب ظروفي الصحية الصعبة، وآمل من الدكتور محمد عياش، وأهل الخير مُساعدتي، كما عهدنا من د. عياش بأنه سباق لعمل الخير، وجزاكم الله كل خير.
للتواصل / 0599485198
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