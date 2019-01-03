وفاة كاميليا السادات "كاتمة أسرار أبيها"

رام الله - دنيا الوطنأعلنت أسرة السادات، وفاة كاميليا ابنه الرئيس الراحل محمد أنور السادات عن عمر ناهز (70 عامًا).وكاميليا هي ابنة السادات من زوجته الأولى إقبال ماضي، وذكرت الأسرة، أن الفقيدة أصيبت بأزمة قلبية حادة، أدت إلى وفاتها، وفق صحيفة (المصري اليوم).وسيشيع جثمان الراحلة، اليوم الخميس إلى مثواها الأخير في مقابر الأسرة بالقاهرة.وكانت كاميليا تفضل الظهور الإعلامي، وكثيراً ما ظهرت على الشاشات التلفزيونية، والصحف المصرية، تتحدث عن تفاصيل ومعلومات تتعلق بحياة الرئيس المصري الراحل، حيث عرفت أنها "كاتمة أسرار أبيها".