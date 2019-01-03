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السودان تحجب مواقع التواصل الاجتماعي

السودان تحجب مواقع التواصل الاجتماعي
رام الله - دنيا الوطن
قال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في السودان، إن السلطات الحاكمة في البلاد، حجبت عدة مواقع اجتماعية، بدعوى أنها استخدمت في تنظيم الاحتجاجات، التي تشهدها البلاد منذ أكثر من أسبوعين.

وأكد مستخدمو الشركات الثلاث التي تقدم خدمة الإنترنت في السودان، وهي (زين) و(إم.تي.إن) و(سوداني)، أن الدخول إلى مواقع (فيسبوك) و(تويتر) و(واتساب)، لم يعد ممكناً إلا باستخدام شبكة افتراضية خاصة (في. بي. إن).

وتوسع النشطاء في استخدام تلك الشبكات الخاصة، رغم مشاكلها، ورغم أن بعض السودانيين لا يعلمون بوجودها، في تنظيم وتوثيق الاحتجاجات.

وقالت منظمة (نتبلوكس)، وهي منظمة غير حكومية تدافع عن الحقوق الرقمية: إن البيانات التي جمعتها ومنها ما حصلت عليه من آلاف السودانيين المتطوعين، تؤكد وجود "نظام رقابة واسع النطاق على الإنترنت" في السودان.

إلى ذلك، قال بدر الخرافي الرئيس التنفيذي لمجموعة زين:  "إن حجب بعض المواقع، قد يكون لأسباب فنية خارج نطاق اختصاص الشركة".

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