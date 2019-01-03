شاهد: كيف بدت أسماء الأسد بعد أشهر من المرض؟

رام الله - دنيا الوطن

نشرت وسائل إعلام سورية، مقطع فيديو لزوجة الرئيس السوري بشار الأسد، أسماء، حيث كان ذلك أحدث ظهور لها بعد إصابتها بمرض "سرطان الثدي".





ووفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء، فإنه وخلال زيارة عائلية، قام بها الأسد إلى كنيسة السودا في طرطوس، شرق البلاد، بمناسبة احتفالات رأس السنة الميلادية، ظهرت أسماء الأسد، بعد أربعة شهور من إعلان سوريا، عن إصابةتها بسرطان الثدي، وظهرت وقتها وقد سقط جميع شعرها، بسبب خضوعها للعلاج الكيميائي.



وقبل خضوعها للعلاج، قالت أسماء الأسد: "أنا من هذا الشعب الذي علم العالم الصمود والقوّة ومجابهة الصعاب، وعزيمتي نابعة من عزيمتكم وثباتكم كل السنوات السابقة".كما أعلنت أسماء الأسد، في الثامن من آب/ أغسطس الماضي أنها بدأت المرحلة الأولية من علاج سرطان الثدي تم اكتشافه في مراحله المبكرة.يشار إلى أن سوريا أطلقت بداية تشرين الأول/ أكتوبر "الحملة الوطنية للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي"، وقامت بتغليف صرح "أنا أحب دمشق" في ساحة الأمويين وسط العاصمة السورية بالأشرطة الوردية، ضمن شهر التوعية العالمي بالمرض.