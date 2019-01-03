تخبئها بمناطق حساسة.. القبض على شبكة مخدرات استغلت فتاة في رام الله والقدس

وبيّن العقيد ارزيقات، بأن الشبكة استغلت الفتاة، وابتكرت طرقاً جديدة للترويج، كإخفاء الحبوب داخل أصابع الحشيش، وقيامها بتفتيت الحبوب، ووضعها في مادة البلاستيك على شكل خيوط لتهريبها في أماكن حساسة من الجسم.



وناشد ارزيقات كافة المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة الأمنية للقبض على تجار هذه الآفة من خلال الإبلاغ عن تحركاتهم، وعدم التردد في ذلك، بهدف حماية الشباب والفتيات والمواطنين من خطرهم، وخطر انتشار هذه المواد.

وقال العقيد لؤي ارزيقات المتحدث باسم الشرطة: "إن معلومات وردت لجهاز الاستخبارات العسكرية تفيد بوجود تاجر مخدرات يقوم بترويج المواد المخدرة في ضواحي القدس، ورام الله، وعلى الفور، تم التنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات في شرطة رام الله وشرطة ضواحي القدس، وتم استدراج التاجر لرام الله، ونصبت له كميناً محكماً، وعند وصول المركبة التي كان يستقلها تم القبض عليه، ومعه شخص آخر وفتاة، وتم إحضارهم لمديرية شرطة رام الله.وأضاف ارزيقات، بأنه وبسماع أقوالهم تبين بأنهم شبكة تقوم بترويج المخدرات في رام الله، وضواحي القدس، وبيت لحم، وأنهم يخبئون كمية منها في منزل أحدهم ببلدة الرام شمال القدس، وتم استصدار أمر تفتيش من النيابة العامة، والتوجه للمنزل، وتم ضبط 733 غم من مادة يشتبه أنها مادة الحشيش المخدر، و271 حبةيشتبه أنها حبوب (الاكستازي) المخدر، ومادة بيضاء مطحونة يشتبه أنها مخدرة.