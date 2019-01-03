التربية تؤكد على ضرورة استيفاء المنشآت السياحية لمتطلبات السلامة

رام الله - دنيا الوطنشدّدت وزارة التربية والتعليم العالي، على أهمية استيفاء المنشآت السياحية والمتنزهات شروط السلامة ومتطلباتها من الدفاع المدني، باعتبار ذلك محوراً مهماً لدى الوزارة على صعيد الرحلات المدرسية.وأشارت الوزارة، في بيان صحفي، إلى أن الهدف من ذلك هو تجاوز أية حالة إرباك ربما رافقت المشهد في الأعوام الماضية، وتحقيق العدالة ما بين المنشآت السياحية، إضافةً إلى تمكينها من الشروع في تنفيذ برنامج خاص بالرحلات، وبما يخفف الازدحام نتيجة الإقبال على بعض المنشآت بشكل يفوق طاقتها الاستيعابية.ولفتت الوزارة إلى أنها بصدد الإعلان عن ترتيبات الرحلات المدرسية مع بدء الفصل الدراسي الثاني، مشيرةً إلى أنها تأمل أن يُبادر أصحاب المنشآت للتواصل مع الدفاع المدني، وجهات الاختصاص فوراً؛ لاستكمال شروط الترخيص، وبما يضمن توفير أعلى متطلبات السلامة للطلبة ومعلميهم، مشددةً على ضرورة الحصول على التراخيص اللازمة من الدفاع المدني في موعد أقصاه نهاية الشهر الجاري.