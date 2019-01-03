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ارتفاع وتيرة تصريحات الساسة الإسرائيليين قبل نحو أربعة أشهر من انتخابات (الكنيست)

ارتفاع وتيرة تصريحات الساسة الإسرائيليين قبل نحو أربعة أشهر من انتخابات (الكنيست)
الكنيست
رام الله - دنيا الوطن
تزداد وتيرة التصريحات التي يُطلقها الساسة الإسرائيليون، قبل نحو أربعة أشهر من انتخابات (الكنيست). 

واعتبرت رئيسة المعارضة الجديدة، النائبة من حزب (العمل)، شيلي يحيموفيتش، أن رئيسة حزب (الحركة) تسيبي ليفني، لن تجتاز نسبة الحسم إذا خاضت الانتخابات بمفردها.

من جهته، قال رئيس كتلة حزب (الحركة)، يوئيل حاسون: إن رئيس حزب (العمل) افي غاباي، حاول دائما تفادي الانشغال بالشؤون السياسية والأمنية، وفضل جعل المعسكر الصهيوني نسخة لحزب (كلنا)، وفق ما نقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة.

وبدوره رأى رئيس حزب (إسرائيل بيتنا) افيغدور ليبرمان، أنه لا مناص من الانضمام إلى حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، موضحاً أنه لا مشكلة إذا تولى الأخير المنصب، حتى إن قُدمت ضده لائحة اتهام.

هذا وأعلن الوزيران نفتالي بينيت واييلت شاكيد عن انضمام الصحفية كارولين غليك إلى حزب (اليمين الجديد) الذي قاما بتشكيله قبل عدة أيام. 

وتشغل غليك حالياً منصب محررة مسؤولة في صحيفة (جيروزليم بوست) الصادرة باللغة الانكليزية، وقالت غليك إنها ستعمل من أجل تطبيق سياسة يمينية حقيقية.

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