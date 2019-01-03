شاب يُعاني تشنجات صدعية إثر تعذيبه.. ووالده يُناشد الرئيس وأهل الخير بتوفير الدواء والغذاء
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية الشاب حسن سهيل أبو عوض (19 عاماً)، وذلك قبل 3 سنوات حين كان قاصراً لا يملك هوية بعد، وتم إطلاق سراحه بعد شهر واحد فقط تم تعذيبه خلالها وكسر كتفه.
عاد حسن إلى عائلته شخصاً آخر، يُعاني من آثار نفسية وجسدية سيئة جداً، ويُعاني من نوبات تشنج صدعية قاتلة، دمرت حياته.
ويحتاج حسن إلى الأدوية التالية شهرياً:
Lamictal 100 mg tab كل 12 ساعة
Depackene 200 mg كل 12 ساعة
وهي أدوية غير مُكلفة نسبياً، لكن والده لا يستطيع توفيرها شهرياً خاصة أن لديه ابنة – مها (17 عام)- تُعاني أيضاً من جلطات دماغية مُتتالية ناتجة عن مرض بهجت وتحتاج 5 أدوية مُزمنة، وهي:
Prednisone 5 mg OD
Immuran 50 mg B/D
Calcivid 600 mg BD
Alfa D3 0.25 mg OD
Warfarin 2.5 mg OD
كما أن والدتهما تُعاني من قولون عصبي وهشاشة في العظام، وتحتاج بدورها إلى أدوية مُزمنة.
لا يستطيع الوالد المكلوم توفير هذه المُتطلبات من أدوية وغذاء خاص لعائلته، وهاهو مهدد بالسجن لتراكم الإيجار عليه لمدة 4 شهور، وتم قطع الماء عنه.
يُناشد الأب سهيل أهل الخير والرئيس عباس بمُساعدته بتوفير العلاج والغذاء لأبنائه وزوجته، فجميعهم يحتاجون نظام غذائي خاص، كما يُناشد إخراج نجله للعلاج خارجاً خاصة أن أدويته تُعطى للمدمنين – بحسب مايقول الأب – ولا يريد أن يكون ابنه مُدمناً.
للتواصل / 0598097785
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية الشاب حسن سهيل أبو عوض (19 عاماً)، وذلك قبل 3 سنوات حين كان قاصراً لا يملك هوية بعد، وتم إطلاق سراحه بعد شهر واحد فقط تم تعذيبه خلالها وكسر كتفه.
عاد حسن إلى عائلته شخصاً آخر، يُعاني من آثار نفسية وجسدية سيئة جداً، ويُعاني من نوبات تشنج صدعية قاتلة، دمرت حياته.
ويحتاج حسن إلى الأدوية التالية شهرياً:
Lamictal 100 mg tab كل 12 ساعة
Depackene 200 mg كل 12 ساعة
وهي أدوية غير مُكلفة نسبياً، لكن والده لا يستطيع توفيرها شهرياً خاصة أن لديه ابنة – مها (17 عام)- تُعاني أيضاً من جلطات دماغية مُتتالية ناتجة عن مرض بهجت وتحتاج 5 أدوية مُزمنة، وهي:
Prednisone 5 mg OD
Immuran 50 mg B/D
Calcivid 600 mg BD
Alfa D3 0.25 mg OD
Warfarin 2.5 mg OD
كما أن والدتهما تُعاني من قولون عصبي وهشاشة في العظام، وتحتاج بدورها إلى أدوية مُزمنة.
لا يستطيع الوالد المكلوم توفير هذه المُتطلبات من أدوية وغذاء خاص لعائلته، وهاهو مهدد بالسجن لتراكم الإيجار عليه لمدة 4 شهور، وتم قطع الماء عنه.
يُناشد الأب سهيل أهل الخير والرئيس عباس بمُساعدته بتوفير العلاج والغذاء لأبنائه وزوجته، فجميعهم يحتاجون نظام غذائي خاص، كما يُناشد إخراج نجله للعلاج خارجاً خاصة أن أدويته تُعطى للمدمنين – بحسب مايقول الأب – ولا يريد أن يكون ابنه مُدمناً.
للتواصل / 0598097785
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