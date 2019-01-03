قوات الاحتلال تعتقل مواطنا من دير أبو مشعل غرب رام الله

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، مواطنًا من قرية دير أبو مشعل غرب رام الله، وذلك عقب اقتحامها للقرية ومداهمتها لمنازل المواطنين.وقالت مصادر محلية، إن أكثر من 10 آليات عسكرية اقتحمت القرية، وداهمت عدة منازل، قبل أن تعتقل الأسير المحرر عمار ناصر حبيس.يذكر أن قوات الاحتلال نصبت بوابة حديدية جديدة على مدخل القرية منذ نحو شهر بهدف تضييق الخناق على الأهالي، وتقوم بإغلاقها متى شاءت، ما يضطر المواطنين إلى سلوك طرق ترابية وعرة لدخول القرية والخروج منها.