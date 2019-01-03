ترامب: خسرنا المعركة في سوريا منذ وقت طويل

رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة خسرت المعركة في سوريا منذ وقت طويل، لافتاً إلى أن سحب القوات سيستغرق بعض الوقت.





وأوضح ترامب، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء، أنه لم يُحدد جدولاً زمنياً لهذا الانسحاب، قائلاً: "لم أحدد جدولاً زمنياً للانسحاب من سوريا، ولم أقل إنه سيستغرق أربعة شهور، ولكن عودة القوات، ستستغرق بعض الوقت".



وأضاف ترامب: "لقد خسرنا سوريا منذ وقت طويل ولا أعرف لماذا مكثنا هناك طيلة هذه الفترة، ولا نريد أن نبقى في سوريا للأبد".





وفي سياق متصل، أكد ترامب، أن سياسته المتشددة تجاه إيران، خلال العامين الماضيين، أضعفت من قدرة طهران، ونفوذها في المنطقة.

وأضاف: ""قبل عامين كانت إيران بمقدورها أن تحتل الشرق الأوسط برمته، والسيطرة على إسرائيل؛ ولكننا أنهينا ذلك، وقمنا بما ينبغي عمله".