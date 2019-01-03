عاجل

  • خمسة أحزاب يسارية تعلن انطلاق التجمع الديمقراطي الفلسطيني في غزة

عربي

ترامب: خسرنا المعركة في سوريا منذ وقت طويل

ترامب: خسرنا المعركة في سوريا منذ وقت طويل
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة خسرت المعركة في سوريا منذ وقت طويل، لافتاً إلى أن سحب القوات سيستغرق بعض الوقت.

وأوضح ترامب، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء، أنه لم يُحدد جدولاً زمنياً لهذا الانسحاب، قائلاً: "لم أحدد جدولاً زمنياً للانسحاب من سوريا، ولم أقل إنه سيستغرق أربعة شهور، ولكن عودة القوات، ستستغرق بعض الوقت".

وأضاف ترامب: "لقد خسرنا سوريا منذ وقت طويل ولا أعرف لماذا مكثنا هناك طيلة هذه الفترة، ولا نريد أن نبقى في سوريا للأبد".

وفي سياق متصل، أكد ترامب، أن سياسته المتشددة تجاه إيران، خلال العامين الماضيين، أضعفت من قدرة طهران، ونفوذها في المنطقة.

وأضاف: ""قبل عامين كانت إيران بمقدورها أن تحتل الشرق الأوسط برمته، والسيطرة على إسرائيل؛ ولكننا أنهينا ذلك، وقمنا بما ينبغي عمله".

أخبار ذات صلة

وفاة كاميليا السادات &#34;كاتمة أسرار أبيها&#34;

وفاة كاميليا السادات "كاتمة أسرار أبيها"

السودان تحجب مواقع التواصل الاجتماعي

السودان تحجب مواقع التواصل الاجتماعي

شاهد: كيف بدت أسماء الأسد بعد أشهر من المرض؟

شاهد: كيف بدت أسماء الأسد بعد أشهر من المرض؟

بليلة رأس السنة.. السعودية تُحقق في واقعة &#34;الرقص مع الجثث&#34;

بليلة رأس السنة.. السعودية تُحقق في واقعة "الرقص مع الجثث"

لأول مرة منذ إعدامه.. تسريب الوثيقة الرسمية لإعدام صدام حسين

لأول مرة منذ إعدامه.. تسريب الوثيقة الرسمية لإعدام صدام حسين

السيسي يلتقي وزيراً إسرائيلياً بالقاهرة الشهر المقبل

السيسي يلتقي وزيراً إسرائيلياً بالقاهرة الشهر المقبل

الحريري: لا تزال هناك عُقدة وحيدة أمام تشكيل حكومة

الحريري: لا تزال هناك عُقدة وحيدة أمام تشكيل حكومة

(بوابة النار).. كتيبة جديدة بالجيش الإسرائيلي ستواجه حزب الله داخل لبنان

(بوابة النار).. كتيبة جديدة بالجيش الإسرائيلي ستواجه حزب الله داخل لبنان

التعليقات

الدنيا حكايات

تكريم الفنان مارسيل خليفة

تكريم الفنان مارسيل خليفة

شؤون فلسطينية

32 اعتداء ضد الحريات الإعلامية في فلسطين خلال الشهر الأخير من 2018

32 اعتداء ضد الحريات الإعلامية في فلسطين خلال الشهر الأخير من 2018

إحصائية: أكثر من 57 ألف مولود جديد في غزة خلال 2018

إحصائية: أكثر من 57 ألف مولود جديد في غزة خلال 2018

رسالة إلى د. محمد عياش من سيدة فقيرة

رسالة إلى د. محمد عياش من سيدة فقيرة

التربية تؤكد على ضرورة استيفاء المنشآت السياحية لمتطلبات السلامة

التربية تؤكد على ضرورة استيفاء المنشآت السياحية لمتطلبات السلامة

شاب يُعاني تشنجات صدعية إثر تعذيبه.. ووالده يُناشد الرئيس وأهل الخير بتوفير الدواء والغذاء

شاب يُعاني تشنجات صدعية إثر تعذيبه.. ووالده يُناشد الرئيس وأهل الخير بتوفير الدواء والغذاء

الصحة: تفاقم أزمة الوقود ستضعنا أمام خيارات قاسية خلال أيام

الصحة: تفاقم أزمة الوقود ستضعنا أمام خيارات قاسية خلال أيام

الأسير فوزي عفاش لرئيس الوزراء:&#34;قضيت 27 عاماً لدى إسرائيل.. فهل هذا ما أستحقه؟&#34;

الأسير فوزي عفاش لرئيس الوزراء:"قضيت 27 عاماً لدى إسرائيل.. فهل هذا ما أستحقه؟"

الإحصاء: ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال نوفمبر الماضي

الإحصاء: ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال نوفمبر الماضي

منوعات

&#34;منشن للجين يمكن تشوفها&#34;.. شاهد ماذا فعلت لُجين عمران مع فتاة من غزة؟

"منشن للجين يمكن تشوفها".. شاهد ماذا فعلت لُجين عمران مع فتاة من غزة؟

المطربة شيما إلى السجن مرة أخرى بتهمة الاتجار بالبشر وممارسة الدعارة

المطربة شيما إلى السجن مرة أخرى بتهمة الاتجار بالبشر وممارسة الدعارة

ابنة الرئيس التونسي السابق ثير الجدل بصورة تحتضن فيها نجم الراب &#34;كادوريم&#34;

ابنة الرئيس التونسي السابق ثير الجدل بصورة تحتضن فيها نجم الراب "كادوريم"

مقتل فنان مغربي ليلة رأس السنة على طريقة &#34;المافيا&#34;

مقتل فنان مغربي ليلة رأس السنة على طريقة "المافيا"

تفاصيل وضع فاروق الفيشاوي الصحي.. وكمال أبو ريه يحسم جدل وفاته

تفاصيل وضع فاروق الفيشاوي الصحي.. وكمال أبو ريه يحسم جدل وفاته

إليسا تستقبل العام الجديد بفستان جريء في دبي

إليسا تستقبل العام الجديد بفستان جريء في دبي

أول ظهور لهما معاً.. وفاء الكيلاني تقتحم بث لتيم حسن ومافعلته أثار ضجة

أول ظهور لهما معاً.. وفاء الكيلاني تقتحم بث لتيم حسن ومافعلته أثار ضجة

جورج وسوف يوقف الغناء فجأة ويطرد أحد الجمهور من حفلته في الأردن

جورج وسوف يوقف الغناء فجأة ويطرد أحد الجمهور من حفلته في الأردن

هيفاء وهبي تستنسخ فستان رانيا يوسف الفاضح.. والجمهور: &#34;خلي بالك من البطانة&#34;

هيفاء وهبي تستنسخ فستان رانيا يوسف الفاضح.. والجمهور: "خلي بالك من البطانة"

شيرين تثير الجدل في 3 ثوان فقط.. شاهد ماذا فعلت؟

شيرين تثير الجدل في 3 ثوان فقط.. شاهد ماذا فعلت؟

عربي

وفاة كاميليا السادات &#34;كاتمة أسرار أبيها&#34;

وفاة كاميليا السادات "كاتمة أسرار أبيها"

السودان تحجب مواقع التواصل الاجتماعي

السودان تحجب مواقع التواصل الاجتماعي

بليلة رأس السنة.. السعودية تُحقق في واقعة &#34;الرقص مع الجثث&#34;

بليلة رأس السنة.. السعودية تُحقق في واقعة "الرقص مع الجثث"

السيسي يلتقي وزيراً إسرائيلياً بالقاهرة الشهر المقبل

السيسي يلتقي وزيراً إسرائيلياً بالقاهرة الشهر المقبل