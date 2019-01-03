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بليلة رأس السنة.. السعودية تُحقق في واقعة "الرقص مع الجثث"

بليلة رأس السنة.. السعودية تُحقق في واقعة "الرقص مع الجثث"
صورة من الفيديو
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (عكاظ): إن الشرطة السعودية في منطقة مكة، ألقت القبض على خمسة أشخاص، اقتحموا قسم التشريح في جامعة الملك عبد العزيز في جدة ليلة رأس السنة، ونشروا مقطعاً مصوراً لهم، وهم يرقصون أثناء فتحهم أغطية الجثث.

وأوضحت الصحيفة، أن السلطات أحالت المتهمين الخمسة إلى النيابة العامة، بناء على توجيهات من أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل.

من ناحيتها، اعتبرت جامعة الملك عبد العزيز في جدة على لسان متحدثها شارع البقمي، أن اقتحام الشبان الخمسة للمشرحة في كلية الطب والرقص مع الجثث، "تجاوزاً غير مقبول".

وأشار البقمي، إلى أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة تحت إشراف عميد كلية الطب، وعضوية مدير المستشفى، وتبين أن "مصور المقطع شاب مقيم من جنسية عربية، ويعمل في الشركة المتعاقدة للتشغيل والصيانة في المركز الطبي الجامعي".

وأضاف: "المتهم استدعي من قبل الجامعة وخضع للتحقيق واعترف بفعلته، وبإحضاره 4 من أصدقائه من خارج الجامعة، وتم توثيق اعترافه بتمكين أصدقائه الأربعة من الدخول إلى الجامعة، مستغلاً مسماه الوظيفي كمشرف، وبحوزته مفاتيح المباني".

من جانبه، قال المستشار القانوني، فهد محبوب، إن التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم كما هو موضح في المادة الثالثة والفقرة الخامسة من نظام الجرائم المعلوماتية، يقضي بالسجن عاماً كاملاً، أو دفع غرامة مقدارها 500 ألف ريال، وهو مصير المتهمين باقتحام مشرحة كلية الطب في جامعة الملك عبد العزيز.

ولفت إلى وجود "تعميمات وتحذيرات بعدم التصوير في الجهات الحكومية، ويعتبر ما قاموا به مخالفاً للنظام، وتمت إحالتهم للسلطات، وهناك حق عام وحق خاص للجامعة عليهم".

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