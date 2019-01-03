تتعدى رسم الشعارات.. تحذيرات من قيام يهود بأعمال إرهابية ضد الفلسطينيين





وأشار المصدر إلى الارتفاع الحاصل في عدد المواجهات بين يهود وقوات من جيش الاحتلال، خاصة في محيط مستوطنة (يتسهار) في نابلس.





وقال: إن هؤلاء لم يعودوا ينصاعون إلى تعليمات الحاخامات، الذين يعارضون الأعمال المسماة "تدفيع الثمن" بل ينصاعون لأبناء ما وصفه "شبيبة" آخرين، وفق الإذاعة الإسرائيلية.

رام الله - دنيا الوطننقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة عن مصدر أمني وصفته بأنه "كبير"، تحذيره من احتمال وقوع أعمال إرهابية يهودية في الضفة الغربية، ضد المواطنين الفلسطينيين، تتعدى حوادث رسم شعارات معادية، أو ثقب إطارات السيارات.