الإحصاء: ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال نوفمبر الماضي

رام الله - دنيا الوطنسجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفاعاً نسبته 2.43% خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 مقارنة بشهر تشرين الأول/ أكتوبر 2018، إذ ارتفع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 109.18 خلال الشهر المذكور 2018 مقارنة بـــ 106.60 خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2018 (شهر الأساس كانون الأول/ ديسمبر 2015 = 100).وسجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 19.53% والتي تشكل أهميتها النسبية 11.98% من إجمالي أنشطة الصناعة.كما سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 18.39% والتي تشكل أهميتها النسبية 4.06% من إجمالي أنشطة الصناعة.وسجلت أنشطة إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 5.90% والتي تشكل أهميتها النسبية 0.78% من إجمالي أنشطة الصناعة.في حين سجلت أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً مقداره 0.14% خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 83.19% من إجمالي أنشطة الصناعة.أما على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 مقارنة بشهر تشرين الأول/ أكتوبر 2018 أهمها صناعة منتجات التبغ، وصناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، وصناعة الورق ومنتجات الورق، وصناعة الملابس، وصناعة المنسوجات، وصناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات.ومن جهة أخرى سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفاعاً في بعض أنشطة الصناعات التحويلية منها صناعة المنتجات الغذائية، وصناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، وصناعة الأثاث، ونشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة.