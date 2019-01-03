إصابة اثنين من مرافقي رئيس الوزراء في هجوم للمستوطنين

رام الله - دنيا الوطنأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، إصابة اثنين من مرافقي رئيس الوزراء رامي الحمد الله، إثر اعتداء الإرهابيين المستوطنين على موكبه بالحجارة قرب حاجز زعترة الاحتلالي الأسبوع الماضي.وقال المحمود: إن الاعتداء وقع عند الساعة الثانية من فجر يوم عيد الميلاد المجيد، الخامس والعشرين من الشهر الماضي، خلال عودة رئيس الوزراء من مدينة بيت لحم، حيث شارك أبناء شعبنا احتفالات عيد الميلاد.وأشار المتحدث الرسمي الى أن الاعتداء الإرهابي، وقع في مكان استشهاد المواطنة عائشة الرابي، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عندما هاجمت قطعان المستوطنين بالحجارة السيارة التي كانت تقلها.وأكد المحمود أن هذا الاعتداء الاجرامي جزء من العدوان المستمر على أبناء شعبنا، وأن تلك الاعتداءات لن تزيدنا إلا إصراراً على مواجهة الاحتلال ومستوطنيه، وذلك بتعزيز الصمود والبقاء في بلادنا فلسطين، حتى إنهاء الاحتلال، وتحقيق إقامة دولتنا المستقلة، وعاصمتها القدس العربية على كامل حدود عام 67.