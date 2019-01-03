دولي

اعتقال شخصين بينهم إيراني للاشتباه في ترتيب تنقل مهاجرين إلى بريطانيا

اعتقال شخصين بينهم إيراني للاشتباه في ترتيب تنقل مهاجرين إلى بريطانيا
مهاجرون
رام الله - دنيا الوطن
قالت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة: إن السلطات اعتقلت إيرانياً وبريطانياً للاشتباه في دوريهما في ترتيب "تنقل مهاجرين غير شرعيين" عبر القناة الإنجليزية إلى الأراضي البريطانية.

وأوضحت الوكالة وفق ما نقل موقع (بي بي سي)، أن الإيراني البالغ من العمر (33 عاماً) والبريطاني وعمره (24 عاماً) قد اُعتقلا في مدينة مانشستر الإنجليزية.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن استدعت السلطات البريطانية دوريات بحرية من البحر الأبيض المتوسط؛ لنشرها في منطقة القناة الإنجليزية، إثر تزايد أعداد المهاجرين الذين يحاولون عبورها.

وقد وصل إلى بريطانيا ما مجموعه 239 شخصاً في قوارب منذ شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، فيما أعلنت الوكالة خبر الاعتقال في بيان، مشيرة إلى أنها لن تعطي أي تفاصيل أخرى الآن "لاستمرار التحقيق في القضية".

وزار وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد، يوم الأربعاء الماضي منطقة مضيق دوفر ودوريات حرس الحدود العاملة في القناة.

وقد عُثر على 12 مهاجراً الأسبوع الماضي على ساحل كَنت، ودافع جاويد على تشديد الإجراءات البريطانية لمواجهة هذه الظاهرة.

وقال: "إن 80 % من عدد 539 شخصاً حاولوا العبور في قوارب صغيرة في عام 2018، قد فعلوا ذلك في الفترة منذ شهر تشرين الأول/ أكتوبر".

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