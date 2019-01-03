122 قتيلا حصيلة انهيارات أرضية وفيضانات شرق الفلبين





وجاء ارتفاع هذا العدد مع تمكن فرق الإنقاذ من الوصول إلى مناطق معزولة ومن ثم انتشال مزيد من الجثث، فيما لا يزال نحو 30 شخصاً في عداد المفقودين.



وأعاق استمرار هطول الأمطار الغزيرة عمليات البحث والإنقاذ، والإغاثة الإنسانية خلال الأيام الماضية، إلاّ أنّ المسؤولين يأملون في الوصول إلى المناطق المنكوبة مع بدء تحسن الأحوال الجوية، وفق ما نقل موقع (الشارقة).



وكان انهيار أرضي طمر 50 منزلاً على الأقل في بلدة ساجناي بمقاطعة كامارينس سور، فيما تسببت الانهيارات الأرضية، والفيضانات الناجمة عن أمطار غزيرة بسبب منخفض جوي أثّر على البلاد في موسم الأعياد،بتشريد نحو 25 ألف شخص.



رام الله - دنيا الوطنارتفع عدد قتلى الانهيارات الأرضية والفيضانات شرق الفلبين، إلى 122 شخصاً، وفق ما أفاد مسؤولون في البلاد اليوم الخميس.