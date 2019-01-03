سلطات الاحتلال تُقرر وقف إيداع الأموال للأسرى من السلطة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد أردان، إنه اتخذ قرارًا بوضع أسرى حركتي فتح وحماس، في أقسام واحدة.وأضاف أردان، سيتم تفكيك الأجنحة المنفصلة، وسيتم إلغاء الاستقلالية الممنوحة للأسرى الفلسطينيين، متابعًا: إسرائيل ستعمل على إلغاء إيداع الأموال للأسرى من السلطة الفلسطينية، بشكل نهائي، وأنه "لن تبقى الوضعيات السابقة قائمة في الأقسام، ولن يتمكن الأسرى من الطهي بأنفسهم".ووفقاً له "فإن مصلحة السجون، ستكون قادرة على التعامل مع أي سيناريو يمكن أن يتطور داخل أسوار السجون، مضيفًا: لم ألاحظ معارضة من قبل السلطات الإسرائيلية، لهذه الإجراءات.وأضاف أنه سيقدم التوصيات بشأن مفاقمة ظروف الأسرى لمناقشتها من قبل مجلس الوزراء السياسي والأمني، وأنه "لن نخاف من التهديدات أو الإضرابات".